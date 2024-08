Wethouder blijft ziek thuis na intimidatie door inwoner: 'In- en intriest'

Wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck zit de komende tijd ziek thuis. Hij zou lastig worden gevallen door een inwoner. Burgemeester Ronald van Kessel heeft de gemeenteraad vrijdag geïnformeerd dat Lemmen al enige tijd geïntimideerd wordt en daardoor tijdelijk thuis blijft.

De burgemeester van Cranendonck laat weten dat de grens tussen het publieke en het persoonlijke en gezinsleven van de wethouder overschreden wordt. Dat heeft zoveel impact op Lemmens, dat hij zich begin deze week heeft ziekgemeld. De VVD-wethouder heeft volgens Van Kessel tijd nodig om alles een plaats te geven.

'In- en intriest'

VVD-fractievoorzitter Jordy Drieman noemt het 'in- en intriest' dat inwoners bewust de grenzen van de wethouder bewust overschrijden. "De afgelopen jaren zie je in ons land dat de intimidatie van lokale bestuurders toeneemt. Dit mogen we nooit normaal gaan vinden", laat hij weten.

Drieman vindt het treurig dat dit nu dus ook in de gemeenten Cranendonck gebeurt. "Als VVD Cranendonck wensen we Marcel de komende periode veel sterkte en rust toe."

Over welk dossier wethouder Lemmen geïntimideerd wordt door de inwoner, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er aangifte is gedaan bij de politie. De wethouder was zelf niet bereikbaar voor een reactie.

Tweede termijn

Wethouder Lemmen heeft onder meer Economie, Onderwijs, Verkeer & Vervoer, Inburgering, Grondzaken en Openbare ruimte in zijn portefeuille. Ook houdt hij zich bezig met de Baronie van Cranendonck en Metalot. De VVD'er is bezig aan zijn tweede termijn als wethouder. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door de andere wethouders en de burgemeester.