Kunstrijdster Lindsay van Zundert (19) stopt met topsport

Van de wereldkampioenschappen tot de Olympische Spelen in Beijing. De 19-jarige kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur heeft voor haar leeftijd al indrukwekkende prestaties geleverd. Nu is het genoeg, vindt ze. Via de schaatsbond KNSB heeft ze laten weten dat ze stopt met haar carrière als topsportster. In plaats daarvan gaat ze aan de slag als coach. "Mijn ervaringen wil ik graag doorgeven."

Van Zundert deed twee jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Beijing. Daarmee was ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds 1976. In dat jaar deed Dianne de Leeuw mee in Innsbruck. Van Zundert eindigde als achttiende op de Spelen.

Naast de Olympische Spelen noemt Van Zundert het WK van 2021 in Stockholm als hoogtepunt. Als 16-jarige debutante eindigde ze toen als zestiende. "Ik vond het al geweldig dat ik erheen mocht en had nooit verwacht dat ik zou mogen deelnemen aan de vrije kür. Dat WK was een feestje."

Vlaggendrager op de Spelen

Van Zundert droeg bij de Winterspelen van Beijing samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie. "Het halen van de Spelen was al van jongs af aan mijn grote doel. Toen dat gelukt was, wilde ik er extra hard voor werken. Vanaf het moment dat ik de vlag mocht dragen tot het laatste element van mijn vrije kür; het was een perfecte ervaring", kijkt ze terug.

Dit zijn mooie overwinningen voor een tiener, maar er zat ook een keerzijde aan de medaille. Als kunstrijdster maakte Van Zundert zich namelijk ook druk om sponsors. Ze zat zelfs in een geldcrisis door alle kosten van de reizen, de coaches, kleding en de huur van een ijsbaan.

Ook bleef de motivatie achterwege: "Als je bijna 35 uur per week op het ijs moet staan en je merkt dat de resultaten achterblijven, dan doet dat ook iets met je motivatie. Ik heb twaalf jaar op hoog niveau aan kunstschaatsen gedaan en de meeste jaren ging ik met plezier naar de training. Maar de laatste tijd werd dat steeds minder en dan moet je eerlijk zijn naar jezelf.”

LEES OOK: Carrière kunstrijdster Van Zundert aan zijden draadje: 'Zit in geldcrisis'

Van Zundert had niet het gevoel dat ze nog meer zou kunnen neerzetten. "De Spelen had ik gehaald en daar had ik prachtige prestaties neergezet, maar ik had niet het gevoel dat ik nog beter zou kunnen presteren. Ik heb de tijd nodig gehad om weer tot leven te komen."

Daarom heeft de jonge schaatsster uit Etten-Leur besloten om te stoppen met de topsport. In oktober start ze met een coachingscursus, zodat ze daarna jonge kunstrijders kan begeleiden. "Mijn ervaringen wil ik graag doorgeven. Ik zou het heel leuk vinden als ik ooit met een talent de Spelen kan halen."