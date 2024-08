Rijkswaterstaat grijpt in na enorme files op A2: 'Heel vervelend'

Rijkswaterstaat grijpt in na de enorme files die vrijdag ontstonden door wegwerkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Sommige mensen stonden vijf tot zes uur vast op de snelweg. "Heel vervelend", zegt woordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat. "Met name sluipverkeer is een probleem. We hebben vrijdagnacht nog met de gemeente Nieuwegein besproken dat we extra maatregelen gaan nemen." Zo worden verkeersregelaars ingezet en sluiproutes afgesloten.

De komende vijf weken wordt er nog gewerkt aan het wegdek van de A2. De weg is daarom in het weekend gesloten. Doordeweeks is de weg in de avond en nacht dicht en overdag zijn er minder rijstroken open. Er komen ook nog enkele vrijdagen aan waarop de weg gesloten is. "We moeten elf kilometer asfalt vernieuwen. Dat betekent ook dat we 66 kilometer aan nieuwe witte strepen moeten trekken. Dus dat is een flinke klus", vertelt De Boer.

Rijkswaterstaat heeft mensen vooraf geïnformeerd dat het project voor extra reistijd zal zorgen. "We hopen dat weggebruikers een andere weg kiezen, thuiswerken of met het openbaar vervoer gaan", zegt De Boer. "Gisteren regende het en er waren wat kop-staartbotsingen. Dat helpt ook niet mee. Mensen pakken ook sneller de auto als het regent."

Vrijdag stonden weggebruikers dus urenlang in de file. "Het is heel vervelend, dat vinden wijzelf ook. We proberen mensen te waarschuwen, want je gunt het niemand", zegt De Boer. "De file zal zaterdag en zondag anders zijn, omdat er dan geen avondspits is."

Maatregelen sluipverkeer

Met name het sluipverkeer rondom Nieuwegein leverde volgens De Boer extra drukte op. Daarom heeft Rijkswaterstaat in de nacht van vrijdag op zaterdag gelijk overleg gehad met de gemeente Nieuwegein. "Er komen verkeersregelaars en bepaalde wegen binnen de gemeente worden afgesloten zodat er minder sluipverkeer ontstaat."

Ook blijft Rijkswaterstaat reizigers er op attenderen dat ze beter een andere route kunnen nemen. "Het is handig om voor je weggaat de ANWB verkeersinformatie te checken. Dat is het meest adequaat."

