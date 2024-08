Man (61) aangehouden na vondst dode vrouw (84)

Een 61-jarige man uit Veghel is vrijdagnacht aangehouden na de vondst van de dode vrouw vrijdagmiddag in een appartement aan de Beethovengaarde in Oss. De politie gaat ervan uit dat deze 84-jarige vrouw, de bewoonster van het appartement, het slachtoffer werd van een misdrijf.

Bekenden van de vrouw kwamen vrijdagmiddag bij haar aan de deur, maar kregen geen reactie toen ze aanbelden. Omdat zij dit niet vertrouwden, belden ze de politie. Agenten gingen kijken en ontdekten dat de vrouw was overleden. Onderzoek

Forensisch specialisten deden sporenonderzoek binnen en buiten het appartementencomplex en brachten de situatie nauwkeurig in beeld. Agenten spraken met buurtbewoners en bekeken camerabeelden. Tijdens dit onderzoek kwam de 61-jarige man als verdachte in beeld. Hij werd in zijn huis aangehouden en is vastgezet voor verder onderzoek. Verdere details worden op dit moment niet gedeeld.