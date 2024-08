Man (28) opgepakt na vondst drugslab, wapens ontdekt in huis van verdachte

De loods van een stuc- en gevelbedrijf aan het Rondven in Maarheeze, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, was een productielocatie voor synthetische drugs. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Een 28-jarige man uit Budel is aangehouden.

Op het moment dat de politie de loods vrijdagmiddag na een tip binnenviel, was het lab niet in werking en was er niemand aanwezig.

Wapens

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam naar het Rondven om het lab in samenwerking met forensisch specialisten te ontmantelen. Aan het einde van de avond werd het gebouw gesloten en verzegeld. Het is gedurende de nacht bewaakt. Het onderzoek is zaterdagochtend hervat. De aangetroffen goederen en drugs zijn of worden afgevoerd en vernietigd.

Tijdens het onderzoek kwam een 28-jarige man uit Budel als verdachte in beeld. Hij werd aan het einde van vrijdagmiddag thuis aangehouden en vastgezet. Bij de doorzoeking van zijn huis werden diverse gegevensdragers in beslag genomen en werden wapens gevonden. Die zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht.

Onderzoeksbelang

Het onderzoek zal volgens de politie nog geruime tijd in beslag nemen. "Uiteraard onderzoeken we wie voor dit lab verantwoordelijk is. Op dit moment laat het onderzoeksbelang het niet toe meer details over het drugslab en het onderzoek te delen. Dit zou datzelfde onderzoek in de toekomst kunnen frustreren."

