Vrienden houden inzamelingsactie na diefstal van foodtruck

Diep in de nacht werden deze week twee foodtrucks gestolen. In Erp stond die van de jonge ondernemers Jesse en Samantha: een ijsjeswagen. Nog niet eens een seizoen konden ze ervan genieten. Aangezien ze nu alle inkomsten mislopen, zijn hun vrienden een inzamelingsactie gestart.

Jesse en Samantha hebben sinds een jaar een verhuurbedrijf voor feestjes. Het plan was eigenlijk om binnenkort twee nieuwe springkussens aan te schaffen. Maar dat moet nu wachten.

"Een nieuwe foodtruck met ijsvitrine is behoorlijk duur", vertelt hun vriendin Marijke. "De diefstal heeft daarom grote gevolgen." Met een opgezette Gofundme-pagina wil ze hen een steuntje in de rug geven. "Zodat ze weer verder kunnen met waar ze goed in zijn. Ze hebben hier enorm hard voor gewerkt."

Tot nu toe is er meer dan 600 euro opgehaald. Jesse zei eerder al alle geboekte evenementen te hebben afgezegd. "We zijn blij met elke donatie", schrijft hij op Facebook. "Groot of klein. Het doet ons goed dat er zoveel gedeeld wordt."

Jesse heeft aangifte gedaan van de diefstal. Zijn foodtruck stond woensdagnacht een paar kilometer verwijderd van een andere in Veghel, die in dezelfde nacht is gestolen. Van de stalling in Erp zijn camerabeelden. Daarop is te zien hoe de wagen om half vier 's nachts wegrolt.

De andere foodtruck was van Brownies & Downies in Eindhoven. Ook die truck was nieuw. "We hebben ‘m vorig jaar gekocht om het tienjarig jubileum van ons filiaal te vieren", vertelde Robin Walschots. Onbekenden vernielden het slot van de privé-opslag, waarna ze de truck meenamen.

De eigenaars vermoeden dat het om dezelfde dieven gaat. Omdat er waarschijnlijk een auto met trekhaak is gebruikt, konden de trucks makkelijk meegenomen worden.

Doneren kan hier.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Twee speciale foodtrucks gestolen in één nacht