John zoekt honderd piemels voor fotoboek: 'Gaat om het verhaal erachter'

De Eindhovense fotograaf John Wiersma (42) is bezig met een bijzonder project. Voor zijn fotoboek Hey Pik! zoekt hij honderd 'piemeldragers' die hun geslachtsdeel willen laten vastleggen. De maker wil met het boek het geslachtsdeel uit de taboesfeer halen en een realistisch en vooral divers beeld laten zien. "Het gaat ook niet alleen om de foto, maar ook het verhaal van elke piemel. Die biografieën zijn minstens zo interessant vind ik."

John liep al langer met het idee om een fotoboek te maken, maar wist lange tijd niet wat het onderwerp dan moest worden. Een gesprek met zijn vriendin zorgde voor inspiratie. "Zij vond slappe piemels maar lelijk, maar ik vind het een fascinerend ding, ook als is mijn beeld altijd van bovenaf en mijn vriendin ziet hem van uit een totaal andere hoek." Volgens John is er geen mooi boek over het mannelijk geslachtsdeel, terwijl dat er wel over de vagina is. Joseph Cohen maakte ooit het penis boek, maar de Eindhovense fotograaf wil het anders doen. "Ik was 17 toen dat rode boekje uitkwam en dat was met allemaal wetenswaardigheden over het mannelijk geslachtsdeel en die foto's waren van knie tot hals."

"Het wordt geen smoelenboek, we willen echt een mooie portretfoto van de piemel maken."

In Hey Pik! worden de piemels echt geportretteerd in beeld en tekst belooft John. "Ik heb zelf als eerste model gestaan bij een collega en we zijn ruim twee uur wezen rommelen om een piemel echt goed en mooi uitgelicht op de foto te zetten. Het wordt namelijk geen smoelenboek dus we willen echt de beste hoek voor iedere piemel kiezen", legt de fotograaf uit. John wil wel een realistisch beeld tonen. "Vooral jongeren kunnen een vertekend beeld van de penis krijgen door alle porno online. Daar zijn piemels altijd bovengemiddeld groot en hard. Maar in werkelijkheid is hij bijna altijd slap", vertelt John. Om die reden worden de piemels ook in 'ruststand' gefotografeerd en om alle associaties met porno te voorkomen.

"Geen enkele piemel is hetzelfde, maar ze hebben allemaal dezelfde functie."

Bij een realistisch beeld hoort ook een divers beeld volgens John. Hij legde al een piemel vast van een 22-jarige model, maar ook een 90-jarige man liet zijn jongeheer vastleggen. "Geen enkele piemel is hetzelfde. De een is dun en de ander dik, de een is lang en de ander is kort, maar ze hebben wel allemaal dezelfde functie." John staat voor zijn fotoboek open voor allerlei verhalen en soorten piemels. "Denk aan iemand aan een tatoeage of piercing op zijn penis. Het lijkt mij ook heel bijzonder om een transgender zijn verhaal te mogen horen en geslachtsdeel te fotograferen. Hij is niet geboren met een piemel, maar heeft er dan wel een gekregen. Dat moet heel belangrijk voor die persoon zijn, maar is natuurlijk een heel intens proces", denkt John hardop na.

"Een model heeft door teelbalkanker één bal laten verwijderen."

Een bijzonder verhaal dat de Eindhovense fotograaf al mocht vastleggen was dat van een man die nog maar één bal had. "Het model had teelbalkanker gehad en heeft toen een bal laten verwijderen. Via het fotoboek wil hij aandacht voor de ziekte vragen en daar is zeker ruimte voor." Tegelijkertijd kreeg hij ook de vraag van een vrouw of zij zich met een voorbinddildo mocht laten vastleggen. "Dat is ook een piemel, van plastic, maar ik ben dan ook benieuwd naar het verhaal daarachter." Modellen mogen anoniem meedoen als ze dat willen. Inmiddels hebben 52 'piemels' zich aangemeld en dat verraste John ook wel een beetje. "Ik krijg er veel complimenten over, maar hoop vooral dat Hey Pik! taboes doorbreekt en onzekerheid bij sommigen plaats maakt voor trots ongeacht het formaat, de vorm of kleur van hun piemel."