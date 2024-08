Enorme dumping drugsafval in buitengebied, wellicht link met vondst lab

Op een zandpad aan de Bergbosweg in Budel, op de grens met het Belgische Hamont-Achel, is zondagochtend rond kwart voor negen een flinke hoeveelheid drugsafval gevonden. De dumping zou mogelijk te maken hebben met het drugslab dat vrijdag werd opgerold in Maarheeze.

Het gebied waar het drugsafval ligt, is afgezet. Wat er zoal in de gevonden vaten zit en waar het vandaan komt, wordt onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder lekt er niets. Later op de dag wordt het drugsafval opgeruimd.

De politie doet onderzoek naar de dumping in Budel (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Drugslab

De politie sluit niet uit dat de dumping te maken heeft met het drugslab dat vrijdag in een loods aan het Rondven in Maarheeze werd ontdekt. Dit was een productielocatie voor synthetische drugs. "Dit gezien de afstand en de hoeveelheid afval. Maar onderzoek zal dit moeten uitwijzen, als het al te herleiden valt." Het ruimen van het drugslab gebeurde zaterdag onder zware bewaking. Tijdens het onderzoek naar het drugslab kwam een 28-jarige man uit Budel als verdachte in beeld. Hij werd aan het einde van vrijdagmiddag thuis aangehouden en vastgezet. Bij de doorzoeking van zijn huis werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Ook werden er wapens gevonden. Die zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Zo zag het drugslab in Maarheeze, dat onder zware bewaking werd ontruimd, eruit

Het leegruimen van het drugslab in Maarheeze gebeurt onder zware bewaking (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Er is een onderzoek gestart (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Wat er zoal in de gevonden vaten zit, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).