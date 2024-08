Drugslab wordt onder zware bewaking ontruimd, zo ziet het eruit

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (FO) ontruimt zaterdag een drugslaboratorium in Maarheeze. Het lab in een pand op een industrieterrein op 't Rondven werd vrijdag ontdekt door de politie. In het laboratorium staan vrieskisten, jerrycans, maatbekers en allerlei apparatuur om synthetische drugs te produceren.

De politie kreeg eerder een melding over het drugslab. Op het moment van binnenvallen, was het lab niet in werking en was er niemand aanwezig. De politie heeft vrijdagmiddag een 28-jarige man uit Boedel als verdachte aangehouden. LEES OOK: Man (28) opgepakt na vondst drugslab, wapens ontdekt in huis van verdachte De FO heeft het lab in de nacht van vrijdag op zaterdag bewaakt. Het onderzoek loopt nog en het laboratorium wordt leeggeruimd.



Zo ziet het drugslaboratorium eruit:

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

