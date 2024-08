Zo bereid je kinderen het beste voor op school na de zomervakantie

De zomervakantie is bijna voorbij dus is het weer gedaan met uitslapen, elke dag ijsjes eten en gamen. Kinderen moeten weer opletten in de klas en huiswerk maken thuis. Na zes weken vakantievieren kan dat best even wennen zijn. Hoe krijg je je kind de eerste week weer in het juiste ritme?

In het grootste deel van Brabant beginnen maandag de scholen weer. Sommige kinderen hebben er zin in, maar er zijn er ook genoeg die het toch even schakelen vinden. Pedagoog en coach Marleen Mol uit Breda heeft wel wat advies voor ouders van deze kinderen. "Ik geloof er niet zozeer in dat je ze al een paar dagen van te voren vroeg op laat staan. Nee, laat ze lekker uitslapen als het nog kan. Als school begint, dan staat die wekker er gewoon weer." Mol heeft het idee dat kinderen op basisscholen niet zo heel veel moeite hebben met weer naar school gaan. "'Ze moeten wel even een drempel over, maar jonge kinderen vinden het meestal leuk om naar school te gaan. En ze zijn vrij flexibel", zegt ze.

"Laat ze lekker chillen als ze thuiskomen."

Bij kinderen op de middelbare school is dat weer een ander verhaal. Brugklassers gaan volgens Mol wel vanzelf weer aan de slag, maar kinderen uit de tweede of de derde klas beginnen daarentegen te puberen. "Zij zetten hun hakken in het zand." Na zes weken niets doen, zijn het volgens Mol ook best weer veel prikkels voor kinderen die er niet zo'n zin in hebben. "Ze moeten van 0 weer naar 150 procent. Verwacht die eerste week dus niet te veel van je kinderen", raadt ze aan. "Naar school gaan is dan even genoeg. Laat ze lekker chillen als ze thuiskomen." Mol weet uit ervaring bij haar eigen kinderen en op haar werk dat ouders nieuwsgierig kunnen zijn. "Dat is dus het laatste waar kinderen op zitten te wachten. Dat je gelijk vraagt hoe het was, welke docent ze hebben en dat je alles van ze wil weten", zegt Mol. "Mijn eigen kinderen begonnen er tijdens het avondeten dan vaak uit zichzelf alsnog over."

"Vooral luisteren en niet gelijk met allerlei oplossingen komen."