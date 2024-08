Willem II is te sterk voor Go Ahead, eerste overwinning is binnen

Willem II heeft de eerste competitiewinst binnen. De Tilburgse ploeg was in eigen huis te sterk voor Go Ahead Eagles, dat vorig seizoen nog zo goed presteerde in de Eredivisie: 2-0.

Willem II begon stroef aan de wedstrijd. Scheidsrechter Ingmar Oostrom gaf de thuisclub na twintig minuten een buitenkansje. Hij wees naar de stip na een overtreding op de Belgische spits Cisse Sandra in het strafschopgebied. Kyan Vaesen, ook een Belg, schoot raak vanaf 11 meter. De Tilburgers drukten meteen door en Ringo Meerveld maakte er na een klein halfuur 2-0 van. Hij nam de bal aan na een dieptepass, trok iets naar binnen en ramde vanaf afstand de bal in de kruising. Daarna gebeurde er niet veel, al kon dat veruit de meeste toeschouwers in het Koning Willem II Stadion in Tilburg niet deren. Go Ahead was niet bij machte de achterstand ongedaan te maken en Willem II kon de voorsprong vrij makkelijk vasthouden. Beide ploegen kregen twee gele kaarten van scheidsrechter Ingmar Oostrom: Cisse Sandra, Rúnar Sigurgeirsson (Willem II), Enric Llansana en Jamal Amofa (Go Ahead). Door de zege blijft Willem II na twee speeldagen ongeslagen. In de openingsronde speelde de formatie van Peter Maes, die vorig seizoen uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie, verrassend met 1-1 gelijk bij Feyenoord. In de Rotterdamse Kuip had Vaesen ook al gescoord.