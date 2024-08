Zorgen om dieren in herrie want safaripark en hardstylefestival zijn buren

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals maakt zich grote zorgen over de dieren in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Vlak naast het dierenpark werd dit weekend Decibel Outdoor Festival georganiseerd. En dat hardstylefestival produceert nogal wat geluid en dat hoor je ook goed in het safaripark, maar de bioloog van de Beekse Bergen maakt zich niet ongerust. "De dieren horen het vast, maar ik zie geen ander gedrag bij ze tijdens het festival."

Voor Karen Soeters van House of Animals is er geen discussie over mogelijk. Zij is van mening dat het niet goed is voor de dieren in safaripark Beekse Bergen dat pal naast het park drie dagen op Decibel Outdoor lang gebeukt wordt. "Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat wilde én gevangen dieren wel degelijk geluidsoverlast kunnen ervaren."

Ze merkt ook op dat in 2019 meer dan 170 klachten over Decibel Outdoor zijn gekomen vanuit Tilburg. "Als je je gezonde verstand gebruikt, kun je jezelf wel voorstellen dat die dieren ook overlast ervaren. Want die leven nog veel dichterbij en ze hebben geen idee wat er gebeurt. Mensen kan je uitleggen dat het maar drie dagen is."