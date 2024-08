Brand op podium van Decibel Outdoor, show tijdelijk stilgelegd

Een van de podia van het hardstyle festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek heeft zondagmiddag vlam gevat. Op twee plekken in de toren brak brand uit. Door het incident moest de show een kwartier stilgelegd worden. De organisatie greep snel in en wist te voorkomen dat de vlammen verder om zich heen grepen.

De brand brak uit bij het Uptempo podium van Decibel Outdoor. Het vuur ontstond aan de bovenkant van een toren aan de linkerkant van het podium. Daarin hangen onder meer de speakers en verlichting. Het lijkt erop dat het decor zelf vlam heeft gevat. Twee brandhaarden

De organisatie greep snel in door de brand te blussen met een blusser en tuinslang, maar ook iets lager was inmiddels brand ontstaan. Vermoedelijk omdat brandende stukjes decor naar beneden vielen. Uiteindelijk wisten medewerkers van Decibel Outdoor zelf de brand te blussen volgens ooggetuigen. Er werd een hoogwerker door de organisatie ingezet om goed bij de brand te kunnen en de toren en het decor te controleren. De brand bij het Uptempo podium zorgde ervoor dat de hardcore DJ Spitnoise uit Beek en Donk zijn show zeker een kwartier moest stilleggen. Vlammenwerpers

Decibel Outdoor wordt al jaren op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek georganiseerd. Het is een van de oudste en grootste hardstylefestivals ter wereld. Het komt door het gebruik van vlammenwerpers en vuurwerk vaker voor op festivals dat het decor vlam vat. Vaak zijn festivals daar goed op voorbereid en weten ze de brand zelf te blussen en valt de schade mee. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand op Decibel Outdoor en zijn de optredens inmiddels weer hervat bij het podium. De organisatie van het festival was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.