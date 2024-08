NAC Breda stunt tegen Ajax: 2-1 overwinning in eigen stadion

NAC Breda is er in geslaagd om te stunten tegen Ajax. In het eigen Rat Verlegh Stadion won de thuisclub met 2-1. Het winnende doelpunt van de Belg Jan Van den Bergh kwam in de extra tijd. Een week geleden verloor NAC nog kansloos van FC Groningen, dat net als de Bredase ploeg was gepromoveerd uit de Keuken Kampioen Divisie.

Matthew Garbett had NAC al brutaal aan de 1-0 geholpen. Jorrel Hato maakte na ruim een uur nog wel gelijk, maar een tweede tegentreffer kon Ajax niet voor elkaar krijgen. NAC wist dit met man en macht te voorkomen, gesteund door het uitzinnige publiek, dat één onstuimige 'Gelbe Wand' vormde. Van den Bergh had eerder in het zeer vermakelijke duel ook al gescoord, maar dat doelpunt werd toen afgekeurd. Voor het eerst in ruim twintig jaar wist NAC zodoende thuis in competitieverbad van Ajax te winnen. Tien jaar geleden wisten de geelhemden de Amsterdamse formatie nog een 0-0 gelijkspel af te dwingen.