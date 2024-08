Dustin (16) doodgestoken: verdachte (21) die vastzit vervolgd voor doodslag

Tientallen mensen waren maandagochtend naar de rechtbank gekomen voor de eerste zitting in de zaak van de doodgestoken Dustin (16) uit Helmond. Ze droegen allemaal een wit shirt met daarop de tekst ‘Justice for Dustin’. Inhoudelijk werd er nog niks besproken tijdens deze eerste zitting. Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij is nog niet klaar. Er werd alleen duidelijk dat verdachte Ilco S. (21) wordt vervolgd voor doodslag.

S. bleek een wat schuchtere jongeman van net 21 jaar, die ook uit Helmond komt. Hij werd kort na de steekpartij in de nacht van 7 op 8 mei aangehouden bij de plek waar Dustin werd behandeld aan zijn steekwonden. Ilco S. gaf maar één antwoord tijdens de korte zitting. Op de vraag hoe het met hem gaat in de gevangenis in Sittard, antwoordde hij: “Het gaat wel.” Tijdens de zitting trilde hij en zat hij wat zenuwachtig op zijn stoel. Achter hem zaten tientallen familieleden en vrienden van Dustin in de witte T-shirts. Via een videoverbinding keek zijn familie mee.

Tientallen mensen droegen dit shirt tijdens de zitting.

Waarom het nou misging in de nacht van 7 op 8 mei werd niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog en de volgende pro formazitting is op 4 november. Wel duidelijk is dat Dustin op de Watermolenwal meerdere malen werd gestoken in de late nacht. Hij strompelde nog een paar honderd meter naar het Piet Blomplein en zakte daar in elkaar. Gezien de ernst van de situatie werd de tiener ter plekke al geopereerd. Een agent reed naar een ziekenhuis in de buurt om extra zakken bloed te halen. Dustin werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Zijn familie en vrienden herdachten de 16-jarige jongen met een stille tocht, dezelfde avond. Op 1 juni werd een ‘Ride Out’ gehouden, waarbij Dustin met veel herrie van motoren werd herdacht. "Het was zinloos geweld", zo vertelde een van de organisatoren, voorafgaande aan de tocht. LEES OOK: Op de avond van zijn dood werd Dustin herdacht met een stille tocht en fakkels Dustin werd op 1 juni herdacht met veel herrie: