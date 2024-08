Actie tegen gedumpt grof afval in stad: 'Het is een zootje!'

Complete bankstellen, matrassen en ander grof afval dat gewoon wordt gedumpt bij containers midden in Den Bosch: het is raadslid Joep Gersjes van de eenmansfractie VOOR Den Bosch een doorn in het oog. Hij strijdt voor een schoner Den Bosch en vindt dat de gemeente veel strenger moet handhaven. Tot het zo ver is, voert hij zijn eigen strijd. Hij plakt er alvast stickers op met de waarschuwing dat op dumpen van grofvuil een boete van 150 euro staat.

Maandagmorgen lijkt het bij de afvalcontainers bij winkelcentrum Helftheuvelpassage nog wel mee te vallen met de rommel. Maar op zijn mobieltje laat Joep foto's zien die weinig aan de verbeelding overlaten. "Iedere avond en ieder weekend wordt hier illegaal afval gedumpt, dat is geen porem en asociaal", zegt Joep. Met de stickeractie hoopt hij het gedrag van mensen te verbeteren, al maakt het vooralsnog weinig verschil. "De afvalreiniging ruimt het 's ochtends op, maar in de loop van de dag ligt het weer vol", zegt Joep. Verschillende mensen die lege flessen in de containers komen gooien delen de ergernis van Joep. Zoals Rosemarie Hendriks, die zegt zich soms dood te ergeren: "Het is echt verschrikkelijk wat een zooi het hier is. Soms moet ik tussen de bankstellen en matrassen lopen om bij de containers te kunnen komen." Deze maandag stoort ze zich aan de stukken glas die rond de containers liggen. Klagen bij de gemeente helpt volgens Rosemarie niet.

Joep Gersjes strijdt voor een schoon Den Bosch(Foto: René van Hoof)