Egelopvang platgebeld om egels tegen slakkenplaag: ‘Maar ze lusten ze niet'

Word je gek van al die glibberige slakken in je tuin en denk je dat een egel uitkomst biedt? Helaas, maar dan moet je toch op zoek naar een andere oplossing. De egelopvang in Roosendaal wordt al weken platgebeld door mensen die een egel willen overnemen om de slakken in hun tuin op te eten. “Maar die lusten ze helemaal niet graag”, verzucht Dré Scheeres, de oprichter van de opvang.

Door het natte weer zitten veel tuinen deze zomer vol met naaktslakken. Op internet is volop te lezen dat egels de natuurlijke vijand zijn van die glibberige beestjes en daarom kloppen mensen massaal aan bij de opvang. “In twee weken tijd hebben we al veertig mailtjes gehad. En iedere dag bellen er wel een paar mensen die een egel in de tuin willen." DIT WIL JE ZO VAST OOK LEZEN:

Mieke vond dit voorjaar meer dan 700 slakken in haar tuin Aan al die mensen moet Dré steeds weer hetzelfde verhaal vertellen. “Egels zijn niet de oplossing tegen slakken. Dat is onzin.” De stekelige diertjes zijn dan wel echte vleeseters, maar slakken eten ze pas als er echt niks lekkerders meer te krijgen is.

"Slakken kunnen parasieten bij zich dragen waar egels ziek van worden.”

“Ze eten veel liever wormen, larven of andere insecten”, legt Dré uit. “Als die er niet zijn, pakken ze huisjesslakken. En pas als er helemáál niets anders meer is naaktslakken.” Die zijn moeilijker te verorberen door hun slijmlaag. En gezond zijn ze ook al niet. “Want ze kunnen parasieten bij zich dragen waar egels ziek van worden,” weet Dré. Dit jaar zijn bij de egelopvang al 400 egels binnengekomen. Dat is al net zo veel als in heel 2023. Door het natte weer is er meer voedsel en worden er meer babyegels geboren. "Maar ze worden ook vaker aangereden, blijven in gaas hangen of worden aangevallen door honden", relativeert Dré. Gelukkig heeft de opvang onlangs twee grote units gekregen van Stichting DierenLot, waardoor ze twintig egels meer kunnen opvangen. Nadat de egels in de opvang zijn opgelapt, worden ze teruggezet waar ze vandaan kwamen. Voor de babyegels moet een nieuw plekje gevonden worden. Dat kan bij mensen in de tuin, bijvoorbeeld in een grote tuin waar biologisch getuinierd wordt. Maar de meeste tuinen zijn volgens Dré niet geschikt.

“Het is fijn dat mensen bellen. Maar we willen dat ze serieus met de natuur bezig zijn."