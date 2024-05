Slakken eten in recordtempo de tuin kaal: 'Laatst had ik er 722 te pakken'

Het is een frustratie voor iedere tuinliefhebber: de overlast van hongerige slakken. Door het natte weer van de afgelopen tijd duiken de slijmerige diertjes overal op. Zit je regelmatig gefrustreerd op je knieën in de tuin om alle slakken van je planten te plukken? Wees gerust, je bent niet de enige.

Jolanda uit Herpen zit met de handen in het haar. Hoewel haar tuin zeer egel- en vogelvriendelijk is, wemelt het van de slakken. 'Vorig jaar al bleef er van veel planten vooral gatenkaas over, dit jaar zijn het er zo mogelijk nog meer.' Van de volkstuin van Wilma van Esch uit Berkel-Enschot is straks maar weinig te oogsten. 'Het is een ware ramp' zegt ze. 'Geen sla, biet of boontjes.' De moestuin van Jan-Pieter den Ouden staat er eveneens triest bij. 'In twee dagen ving ik meer dan 200 naaktslakken. Ze eten alles op', laat hij weten.

Foto: Jan-Pieter den Ouden

Hetzelfde ervaart Wim Verhoeven, vrijwilliger bij de moestuin van zorgverlener Amarant. 'Het is een trieste aanblik wanneer je door de moestuin wandelt, laat hij weten. 'Alles staat er armoedig bij en wordt flink aangevreten door de slakken', vervolgt hij. 'Natuurlijk bestrijden werkt als een druppel op de gloeiende plaat. Wanneer je vandaag op slakkenvangst gaat en er honderden vangt, kun je morgen weer opnieuw beginnen', aldus Wim.

"Laatst had ik maar liefst 722 naaktslakken te pakken."

Mieke Nijziel heeft er een dagtaak aan. Iedere morgen en avond loopt ze met een emmertje en schepje door haar tuin slakken te zoeken. 'Het resultaat is gigantisch, steeds heb ik een 'vangst' van enkele honderden. Vorige week had ik op een avond maar liefst 722 naaktslakken te pakken. Ik heb kippen en egels, maar dat helpt echt niet', schrijft ze. Ook de vrouw van Joop staat voor dag en dauw op om op slakkenjacht te gaan in haar keurig verzorgde tuin. "Het is het eerste wat ze doet', aldus Joop, die de score zelfs bijhoudt. 'Deze ochtend staat de totaalstand op 2417 stuks.' Kattenbrokjes blijken ook een lekkere snack te zijn, zo ontdekte Elly Olijslagers.

Foto: Elly Olijslagers

Bij Ad van der Zanden krioelt het van de slakken. 'Tegen de ramen, op de kozijnen en de muren, overal hun slijmerige spoor achterlatend. De planten hebben geperforeerde bladeren, de bloemen zijn kaalgevreten. Veel mensen vinden escargots fantastisch aan de dis, maar wij raken er een beetje getraumatiseerd van.'

"Ze eten de post op in de brievenbus."

'Bij een kennis van me eten ze de post op in de brievenbus', laat Anne-Marie Willemse weten. 'En waar laat je ze als je ze hebt gevangen? Ik heb ze in de vuilnisbak gedaan, maar dat knaagt aan mijn geweten.' Veel mensen proberen de slakkenplaag aan te pakken met allerlei middeltjes. Maar dé gouden tip zit er nog niet bij. 'Ik heb al aaltjes uitgezet, eierschalen en koffiedrab rondom de planten gestrooid. Maar toch blijven ze op de tomatenplantjes en de boontjes afkomen", aldus Trudy Schouten. Jeanne Segeren gebruikt de zoutstrooier om de slijmerige veelvraten weg te houden. 'Er staan veel afrikaantjes en hedera-klimop in mijn tuin. Nou, volgens mij is dat echt gebak voor slakken', schrijft ze. 'Ik heb wel eens gehoord dat ze niet van bier houden. Ik weet niet of het werkt, maar dat drink ik liever zelf op', schrijft Mien. Karen van Linden vindt het wél de moeite waard om wat biertjes op te offeren. Haar 'slakkenbar' in haar achtertuin in Bergen op Zoom is een flink succes, zoals je hieronder kunt zien.

Foto: Karen van Linden

Ina Pape legt schapenwol om de planten om de slakkenvraat tegen te gaan. 'Het lijkt echt te helpen', zegt ze hoopvol. Nadina Hamzic-Ibrahimovic uit Veghel probeert haar zonnehoed en andere plantjes te redden door biologische slakkenkorrels te strooien, maar tot nu toe is het effect minimaal. 'Er valt bijna niet tegenop te boksen', schrijft ze.

Foto: Nadina Hamzic Ibrahimovic