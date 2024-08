Auto's gekocht, maar niet geleverd: 12 aangiften tegen autobedrijf

Een auto niet krijgen, terwijl je wel hebt betaald. Of een auto vol mankementen krijgen. Een groep autokopers is woedend over de handelwijze van MVS Auto in Deurne. Sinds januari zijn bij de politie 12 aangiften gedaan. Mensen vinden dat ze zijn opgelicht. Contact met de eigenaar was volgens hen niet meer mogelijk. De eigenaar zelf zegt op vakantie te zijn geweest en wil het allemaal uitleggen.

Bij Omroep Brabant zijn zeven verhalen bekend. Niet iedereen wil daarmee in de publiciteit. Drie gedupeerden durven het aan om hun verhaal te delen. Eentje blijft liever anoniem. De huisbaas van het bedrijf, Tonny Nooyen, geeft aan dat hij wil dat MVS uit zijn pand vertrekt. Volgens hem is er al twee maanden geen huur betaald: "Het bedrag loopt op en hij heeft niets meer laten horen." Volgens hem heeft op 1 augustus een gesprek met de eigenaar plaatsgevonden: "We hebben hem aangeboden het bedrijf te helpen ontruimen."

Een stel uit Liessel zegt 7.750 euro kwijt te zijn. Ze kochten in januari van dit jaar een auto bij MVS. Een fijne zaak, dachten ze, want ze hadden er al eerder een auto gekocht: "Nooit een probleem mee gehad. Ik had er dus ook nu vertrouwen in dat het goed zat."

Bij Remco en Nikki wordt het verhaal nog meer bizar. Nikki kwam de auto die ze nooit ontvingen tegen na een zoektocht op internet. Maar dan bij een andere garage, waar de auto inmiddels opnieuw was verkocht. "De mensen daar vertelden dat MVS auto’s voor hen mocht verkopen omdat ze zelf geen ruimte meer hadden. Nu hebben ze alle auto’s teruggehaald omdat ze het niet meer vertrouwen. Ze hebben onze auto verkocht, zonder te weten dat hij al was verkocht. We hebben nu geaccepteerd dat we ons geld niet meer terugkrijgen."

Sterker nog: ook de inruilauto van het stel uit Liessel is verdwenen. "De eigenaar had aangeboden om hem op te halen voor ons. Hij stond op de inrit en we konden hem regelmatig niet meer zelf starten. We dachten: wat fijn dat hij dat voor ons wil doen." Maar nu is dus ook hun inruilauto verdwenen.

De gedupeerden vertellen dat het ze niet meer lukte om met de eigenaar in contact te komen. Op de deur hing een briefje dat het bedrijf wegens vakantie gesloten is. Een zoektocht op internet levert een vonnis op. Het bedrijf stond al eens voor de civiele rechter. Die bepaalde dat MVS tekort is geschoten in het naleven van een koopovereenkomst, nadat een koper had geklaagd over een auto vol mankementen.

Een auto vol mankementen is iets waar Daniëlle van den Haterd uit Deurne ook mee kampt. In maart kocht zij bij MVS een auto: "Hij reed heel fijn en zag er erg mooi uit. Ik dacht: nu rijd ik ook in een fancy auto." Maar de auto bleek erg veel olie te gebruiken en reparatiepogingen via MVS draaiden volgens haar op niets uit. Nu heeft Daniëlle een grote jerrycan in de gang staan. "Elke week, als ik wat heb gereden, moet ik er een liter olie bijgooien", vertelt ze boos.