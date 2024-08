112-nieuws: auto belandt op de kop • man rijdt met ogen dicht

15.16

Op de kruising van de Heikantlaan en de Sweelincklaan in Tilburg zijn een leswagen en een auto met elkaar in botsing gekomen. Door de klap sloeg de auto, waar twee mensen in zaten, over de kop. Een van hen moest met flinke verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. De andere inzittende is minder zwaar gewond, maar moest ook met de ambulance mee. In de lesauto zaten een leerling en een instructrice. Zij raakten lichtgewond en konden ter plekke worden behandeld. De weg is afgesloten voor het politieonderzoek. Een bergingsbedrijf is onderweg.