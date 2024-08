112-nieuws: auto en brommobiel in vlammen op • man rijdt met ogen dicht

09.02

Een 42-jarige man uit Den Bosch is gisteren in Veghel opgepakt toen een agent aan het oefenen was voor de rijopleiding. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant vanochtend. De man viel op door zijn 'bijzonder rijgedrag' op de N616. Toen agenten daar langs hem gingen rijden, bleek hij zijn ogen dicht te hebben. De snelheid die hij haalde was zo'n twintig kilometer per uur. De man was al door een rood verkeerslicht gereden en bij de controle. De Bosschenaar mocht überhaupt niet autorijden omdat zijn rijbewijs eerder al ingevorderd was. Hij testte ook nog eens positief op cannabis, cocaïne en alcohol.