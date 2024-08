112-nieuws: brand in schuur kaasboerderij • man rijdt met ogen dicht

17.29

De politie is in het Mastbos in Breda op zoek naar een persoon. Ook een helikopter zocht een tijd mee. Het is nog onduidelijk naar wie de politie op zoek is. Er zou door iemand in het bos om hulp zijn geroepen. De persoon die dat hoorde, durfde zelf niet te kijken.

UPDATE: Agenten zijn op linie in het bos gaan zoeken. Een geparkeerde auto werd ook bekeken, maar die bleek niets met de melding te maken te hebben. Er is niemand aangetroffen en de politie heeft geen aanknopingspunten om verder te zoeken en is daarom gestopt met de zoektocht.