Tim van Rijthoven direct uitgeschakeld in de kwalificaties van de US Open

Tennisser Tim van Rijthoven uit Roosendaal is direct uitgeschakeld in de kwalificaties van de US Open. De 27-jarige Van Rijthoven verloor in de openingsronde met 6-2 en 7-5 van Kyrian Jacquet. De Fransman is de nummer 208 van de wereld.

Van Rijthoven (27) is deze zomer weer is begonnen met spelen na een lange periode van blessures. De Roosendaler had zijn 'protected ranking' - een bevroren ranking bij een langdurige blessure - ingezet om deel te nemen in New York. Hij heeft geen klassering meer op de wereldranglijst. Het is tot nu toe geen geslaagde rentree voor Van Rijthoven. In juni wist hij geen enkele wedstrijd te winnen op de grasbaan in Rosmalen tijdens de Libéma Open. Dat toernooi schreef hij in 2022 nog op zijn naam. In dat jaar bereikte hij ook de vierde ronde van Wimbledon, waarin hij verloor van titelverdediger Novak Djokovic. Het hoofdtoernooi van de US Open begint maandag.