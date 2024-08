Na 25 jaar metamorfose voor 'sfeerloze' privékamers in gevangenis

De privékamers voor het zogenoemde bezoek zonder toezicht in de PI Vught zijn flink onder handen genomen. De oude kamers, in de volksmond peeskamertjes genoemd, hadden ‘weinig sfeer en nodigden niet erg uit tot het voeren van een goed gesprek of tot intimiteit’, geeft de gevangenis aan.

De kamers zijn daarom voorzien van een nieuw likje verf, sfeervollere verlichting en een nieuwe inrichting om het bezoek zonder toezicht (BZT) aangenamer te maken voor gedetineerden én hun partners. Het vorige interieur was inmiddels een jaar of 25 oud. Volgens werknemers van de PI Vught, gedetineerden en hun partners was het hoog tijd voor een frisse wind. Sommige gedetineerden gaven zelfs aan dat ze bang waren dat hun partner niet meer op bezoek zou willen komen in de ‘sfeerloze kamers’.

De oude, 'sfeerloze' BZT-kamer van de gevangenis (Foto: PI Vught)

De twee nieuwe kamers zijn onder andere voorzien van kleurrijke muren, comfortabele meubels en de mogelijkheid om een kopje koffie te zetten. Zowel gedetineerden als hun partners hebben volgens de gevangenis aan medewerkers laten weten dat de sfeer er goed op is vooruitgegaan. Wanneer een gevangene normaal bezoek krijgt, is er altijd beveiligingspersoneel aanwezig om toezicht te houden. Lichamelijk contact is, afgezien van een korte begroeting bij aankomst en vertrek, niet toegestaan. In de BZT-kamer krijgen gedetineerden en hun partners de kans om eens per maand, anderhalf uur lang zonder toezicht samen te zijn. Dit kan dus nu in een opgefriste omgeving.

De vernieuwde privékamer (Foto: PI Vught)