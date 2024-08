Dollemansrit eindigde tegen hek van burgemeester: man zat in psychose

Een dollemansrit eindigde in maart 2022 in Steenbergen tegen het hek van het huis van burgemeester Ruud van den Belt. Achter het stuur zat de nu 55-jarige Chiel V. uit Steenbergen. En toeval of niet, V. lag toen al jaren overhoop met de gemeente over het starten van een camping met dagbesteding.

Over zijn jarenlange ruzie met de gemeente Steenbergen werd dinsdagochtend met geen woord gerept in de rechtbank in Breda. Duidelijk werd dat Chiel V. die zondag 27 maart geen beste dag had. Hij zat in een psychose en kreeg ruzie met zijn vrouw.

Toen hij vervolgens de straat op ging, begon de ellende pas goed. Eerst kreeg hij ruzie op een rotonde in Steenbergen. Hij schopte daar tegen een auto van een man die zich met hem bemoeide. Vervolgens stapte hij in zijn oldtimer Mercedes en reed met meer dan 100 kilometer per uur richting het centrum.

De gewaarschuwde politie, die V. wel kende van eerdere meldingen, ging er meteen heen. De toegesnelde agenten zagen hem vervolgens recht op hen afrijden. Ze konden hun dienstauto net op tijd de berm insturen om te voorkomen dat de wagens met elkaar botsten.

Daarna reed V. naar de Nassaulaan, waar hij een paar keer op en neer scheurde met veel kabaal vanwege een kapotte uitlaat. Uiteindelijk ramde hij het schuifhek bij het huis van de burgemeester. Daar werd V. aangehouden.

LEES OOK: Dollemansrit eindigt tegen hek van huis burgemeester: 'Hek heeft ons gered'

Op het bureau liet hij zich ook niet onbetuigd. Volgens V. was hij bang om opgesloten te worden, daarom weigerde hij de verhoorkamer te verlaten. Hij hield zich aan een tafel vast, terwijl vijf of zes agenten hem los probeerden te trekken. Een van de agenten bedreigde hij ondertussen, ‘dat hij hem wel eens op zou zoeken’.

Straf zal V. niet krijgen voor zijn acties omdat hij die dag niet toerekeningsvatbaar was omdat hij in een psychose zat. Alle partijen willen vooral voorkomen dat V. weer in zo'n situatie terechtkomt. Als hij zijn medicijnen niet slikt, kan het snel weer fout gaan. In maart 2022 was hij zijn medicatie aan het afbouwen, want die beviel niet. Maar, zo zegt hij zelf, hij was te abrupt gestopt en raakte daardoor in die psychose.

Chiel V. benadrukte in de rechtbank dat hij nu wel goede medicijnen heeft en dat hij die zeker blijft slikken. Maar de officier van justitie steekt daar haar handen niet voor in het vuur en vroeg een zorgmachtiging voor zes maanden. Dat betekent dat V. dan begeleid wordt en indien nodig zelfs opgenomen kan worden.

Het is vaker fout gegaan met V., zo bleek. En ook toen werd er te hard gereden of werden zaken vernield. De garantie dat het in de rest van het leven van V. niet opnieuw fout zal gaan, is er dan ook niet. Het zal in de toekomst ook vooral afhankelijk zijn van zijn discipline om niet opnieuw in een psychose te raken.

De uitspraak in deze zaak is op 3 september.