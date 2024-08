Roken én vapen binnenkort verboden op dit terras

Op een aantal terrassen is roken al in de ban gedaan, maar in Tilburg is er nu een restaurant dat nog een stapje verder gaat en ook vapen verbiedt. Brasserie Anvers verbiedt vanaf 1 oktober het vapen aan tafeltjes op haar terras en roken mag ook niet meer. "We hopen dat onze rokende gasten ons hierin steunen."

De brasserie had sinds 2015 een aparte plek voor rokers, maar die verdwijnt binnenkort dus ook. Daarmee wordt de horecagelegenheid naar eigen zeggen 100 procent rookvrij. Anvers wil een 'bewuste onderneming zijn waar kinderen en de veelal jonge medewerkers niet worden geconfronteerd met rokende mensen'.

"Gezellig uit eten kan best even zonder te roken."

"Wij hopen en verwachten dat ook onze graag geziene rokende gasten begrip tonen voor deze beslissing en ons mede steunen in het initiatief van de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Gezellig uit eten gaan kan best even rookvrij, het is net zo gezellig en vooral prettiger en gezonder voor ons allemaal", schrijft Anvers in een persbericht. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zei in 2022 al een trend te zien van steeds meer rookvrije terrassen. KNH vindt dat ondernemers wel zelf moeten kunnen blijven bepalen of er gerookt wordt op hun terras. DIT IS OOK INTERESSANT: Rookverbod in kroeg bestaat 15 jaar: 'Het is vaak erg stil voor de barman' De Tilburgse brasserie dacht al eerder na over een rookvrij terras