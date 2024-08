Schoonmaker Ben ruikt penetrante lucht niet meer: 'Verstand op nul en gaan'

Lijkgeur verwijderen, wietplantages ontruimen of het weghalen van schimmel en ontlasting. 24/7 staan Ben Timmermans (29) en zijn jonge team klaar om klussen te klaren die niemand anders wil doen. "Wij worden gebeld voor eigenlijk alles wat een normaal schoonmaakteam te heftig vindt", vertelt hij trots. "Heel veel mensen zeggen 'dat zou ik zelf nooit kunnen'." We treffen hem in Kaatsheuvel in het huis dat vorige week door een huurder vol rommel, poep en schimmel werd achtergelaten.

Deze week zijn Ben en zijn vriend en collega Job Swinkels het zwaar vervuilde en verwaarloosde huis aan het schoonmaken. Althans, de eerste twee dagen zijn ze vooral druk met het leegruimen van alle kamers. "Dit is wel een speciale situatie, want normaal hebben we aan een zo'n container van veertig kuub voldoende", wijst Ben. "Maar omdat dit zo'n grote woning is waarbij alle ruimtes vol staan, hebben we hier twee containers nodig."

Ben wordt onder meer gebeld na zelfdodingen of lijkvindingen. In sommige gevallen ligt een lichaam al weken dood in huis. "Als wij aankomen, is het lichaam al weg. Voor de mensen die het lijk moeten weghalen, is het veel heftiger. Wij zien eigenlijk een verhaal dat niet meer echt leeft, want de context is al weg. Daardoor denk ik dat ik lijkvocht of lijksappen net zo makkelijk schoonmaak als een vervuild aanrecht."

Wanneer Ben (29), zijn broer Gijs (33) en hun vriend Job (25) aankomen op locatie, krijgen ze nogal eens verbaasde reacties. "Oh, jullie zijn wel erg jong, zeggen mensen dan. Terwijl ik juist denk: we zijn nu jong, lekker flexibel." De drie mannen die samenwerken vanuit Deurne onder de naam Spik en Span Speciaalreiniging, komen allemaal uit de schoonmaakbranche. "We zijn alle drie een beetje gek", lacht Ben. "Wij dachten: het allerheftigste werk moet ook gebeuren. Waarom gaan wij dat niet samen doen? Wij zijn uit het juiste hout gesneden.