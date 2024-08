Wie zelf grondwater oppompt, heeft nog een paar dagen om dat te melden

Grondwaterputten met een capaciteit tot 10.000 liter per uur, moeten vóór 1 september bij het waterschap zijn gemeld. Wie dat voor die tijd niet doet, is in overtreding. Met water uit kleine grondwaterputten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken of producten te wassen.

Sinds vorig jaar is het verplicht om in gebieden die vallen onder de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel om zogenoemde ‘kleine’ grondwaterputten te melden. In het werkgebied van waterschap Aa en Maas is dit melden vrijwillig. De waterschappen willen op deze manier een beter beeld krijgen van het grondwatergebruik in de provincie. Dat is volgens de waterschappen nodig om verdroging tegen te gaan.

Kleine grondwaterputten worden gebruikt door bijvoorbeeld boeren die hun vee water geven, maar ook door bedrijven, gemeenten en mensen die in het buitengebied wonen. Het woord klein is gekozen om het verschil met grootverbruikers als industrie, landbouw en drinkwaterbedrijven duidelijk te maken. Een kleine put kan maximaal 10.000 liter per uur oppompen.

Nieuwe regels

In de werkgebieden van Brabantse Delta en De Dommel is het niet meer toegestaan om gebruik te maken van een waterpomp die niet gemeld is. Het is na 1 september ook niet meer mogelijk om een melding te maken van een bestaande pomp.

Waterschap Aa en Maas is minder streng. Daar geldt slechts een verzoek om grondwaterputten te melden. Ook na 1 september is het in het werkgebied van Aa en Maas nog toegestaan om een niet-gemelde put te gebruiken. Ook blijft het hier mogelijk om een put te registeren.

Op deze kaart zie je de stand van zaken in jouw waterschap: