Gedupeerden 'dieselgate' tanken dit jaar nog goedkoper dan in Duitsland

De 67 automobilisten die op 7 augustus bij tankstation TinQ Berlicum aan Het Gewat in Middelrode diesel in plaats van benzine hadden getankt, kunnen het komend halfjaar extra goedkoop tanken. De benzinemaatschappij TinQ verraste dinsdag de gedupeerde bestuurders. Behalve goedkope benzine kregen de gedupeerden ook nog een traditioneel bosje bloemen van het tankstation.

Op de bewuste woensdag 7 augustus was er door leveringsfoutje diesel in de tanks van Euro 95 en Superplus 98 terechtgekomen. "Een menselijke fout. We hebben de verkeerde brandstof geleverd, waardoor er bij onze klanten schade is ontstaan aan de motor", vertelt Jeroen van der Marel, woordvoerder van tankstation TinQ. Van de meeste auto's moest minimaal de motor worden schoongemaakt. Die schade moesten de automobilisten voorschieten. "Inmiddels hebben al vijftig van de zevenenzestig automobilisten terugbetaald."

Maar Van der Marel was niet met lege handen naar het station in Berlicum gekomen. "Om de mensen te compenseren voor het leed mogen ze een halfjaar lang goedkoop tanken voor 1,50 euro per liter, met een maximum van vijfhonderd liter." Jeanine Figeys was de eerste die zich meldde bij TinQ dat er verkeerde brandstof uit de slang kwam. "Ik had hier getankt en de volgende dag startte mijn auto niet. De wijze mannen in huis dachten dat ik diesel had getankt. Ik ben wel blond en een Belgische, maar niet dom. Toen heb ik het tankstation gebeld en ik mocht absoluut niet met de auto rijden."

Jeanine vindt het een mooi gebaar van het tankstation. "Met het speciale pasje is de benzine zelfs een stuk goedkoper dan in Duitsland", vertelt ze. Sinds het voorval had ze niet meer getankt bij het bewuste tankstation. "Het zit nog een beetje tussen mijn oren. Maat het gaat wel een keer gebeuren." Frans Cobben vindt het goedkoop kunnen tanken een geweldige actie van tankstation TinQ. "Goede reclame", vindt hij. Al bij het wegrijden na het tanken vermoedde hij al het een en ander. "Mijn auto begonnen te bokken. Bij het stoplicht ging ik stapvoets vooruit. Achter mij reed een stoet auto's. De wegenwacht kon het euvel ook niet vinden."

Uiteindelijk bleek dat Frans ook bij het tankstation TinQ Berlicum de verkeerde brandstof had getankt. "Dat zullen ze geen tweede keer doen", zegt hij. Frans kan de geste van het tankstation wel waarderen. "Het is mooi meegenomen en een leuk bedrag wat we kunnen besteden."

