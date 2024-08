Poep en plas van vakantiegangers worden gedumpt achter het huis van Arie

Arie de Wit wordt langzaam gek van de poep en plas die achter zijn huis in Someren gedumpt wordt. Zo'n zes keer per dag komt er een trekker die rioolwater in een put stort en daardoor zorgt voor stank en herrie. "Onbegrijpelijk en onacceptabel”, zegt Arie. De gemeente Someren stelt niets anders te kunnen met het rioolwater van een vakantiepark.

Het is negen uur in de ochtend als Arie vanuit zijn tuin het geluid van een trekker hoort. “Dit is nu al zeker vijf weken zo. Vier tot zes keer per dag wordt een enorme tankwagen met rioolwater hier weggepompt.” Als de wind verkeerd staat, ruikt Arie de ontlasting van vakantiegangers die verblijven bij Landal Greenparcs. “Het rioolwater komt van vakantiepark Strabrechtse Vennen, hier zo’n vijf kilometer vandaan. Het is nu druk, vakantietijd en dus loopt de put met rioolwater daar snel vol en blijven ze maar op en neer rijden.”

"Bizar en niet milieubewust", noemt Arie het. Naast de stank heeft hij ook veel last van de herrie. “Die trekker komt hier met piepende banden aanrijden en daarna hoor je een hele tijd een motordraaien om het rioolwater weg te pompen.” De bewoner heeft een week geleden contact gezocht met de gemeente Someren, maar nog geen antwoorden op zijn vragen gekregen. In een reactie aan Omroep Brabant laat de gemeente weten dat ze het betreurt dat er bij Arie veel onduidelijk is. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de Strabrechtse Vennen een speciale pomp nodig om het rioolwater af te voeren. “De nieuwe leiding is gelegd, maar de levertijd voor de nieuwe pomp is langer dan we hadden gehoopt. Daarnaast is de aannemer nu met bouwvak, waardoor we genoodzaakt zijn om het afvalwater op een andere plek te lozen.”

De gemeente Someren ziet de put achter het huis van Arie als de beste plek. “We hebben gezocht naar een geschikt loospunt dat de minste hinder geeft aan de omgeving. In het buitengebied zijn deze punten niet aanwezig, omdat het allemaal persleidingen zijn.” Arie is bang dat hij de rest van de zomer kampt met stank en geluidsoverlast. En die angst kan de gemeente niet wegnemen: "Een beter alternatief om het afvalwater van het vakantiepark te lozen is er op dit moment niet. Maar we zullen in overleg gaan met de aannemer om naar andere mogelijkheden te zoeken.”