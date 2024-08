Deze familie doet al 50 jaar mee aan Brabantsedag en denkt niet aan stoppen

De laatste zondag van augustus nadert en dat betekent maar één ding: de Brabantsedag komt er weer aan. Zondag 25 augustus staat Heeze weer in het teken van de grootste theaterparade van het jaar, met dit keer het thema 'Dichterbij Brabant'. Vaste gezichten zijn die van de deelnemende vriendenkring Van Gaal. Ze doen voor de vijftigste keer mee. Van stoppen willen zij voorlopig niet weten.

Van 1974 tot 2024 en ook daarna nog gewoon verder. Hoe houden de Van Gaaltjes het al die jaren vol? "Met een groot gezin en een hele vriendengroep die constant groter wordt", verklapt Ko van Gaal trots. "We worden steeds aangevuld met nieuwe kinderen of andere mensen uit de buurt." Ko begon de groep jaren geleden met wat vrienden. "Je moest toch wel minimaal dertig man hebben en daar zaten we zo aan. Het is nu een groep met mensen van het eerste begin en nieuwe aanwas."

Ongeveer veertigduizend bezoekers trekken ieder jaar naar Heeze om de paradewagens van de Brabantsedag te bewonderen. Dit jaar is het 65-jarige jubileum van het evenement, dat van oudsher een grote groep vaste deelnemers kent. De vriendenkring Van Gaal is wel een héél bijzonder verhaal. De groep mag dit jaar namelijk vijftig kaarsjes uitblazen, en dat maakt deze editie van de Brabantsedag extra speciaal.

Na al die jaren heeft de groep zich inmiddels ook wel een beetje een eigen stijl aangemeten. Deze kan naar eigen zeggen worden omschreven als 'ruig' en 'wilder'. "Dat zit er bij ons al sinds het begin in", vertelt Ko. "We zijn toch wel jongens van de straat." Hoe dat wilde en ruige terug moet komen in het thema 'Dichterbij Brabant' is nog de vraag.

De groep bestaande uit familie en vrienden zit namelijk nog druk in de voorbereidingen voor de parade en oefent hard voor haar dans en voordracht. Wat de bouwersgroep wel alvast kan vertellen, is dat ze het verhaal van ontginning gaat vertellen. Met ontginning wordt ruige grond omgevormd tot landbouwgrond.

Dirk van Gaal, uiteraard ook deelnemer aan de Brabantsedag, verklapt alvast wat bezoekers kunnen verwachten: "Je gaat een grote ontginningsmachine zien. Die machine verandert geleidelijk in een dorp." Het hele ontginningsproces moet uiteindelijk in anderhalve minuut worden uitgebeeld, vertelt hij nu al glunderend.

Intussen wordt de nieuwe aanwas van de vriendenkring alvast klaargestoomd om de nieuwe generatie wagenbouwers te worden. Hoe dat dan gebeurt? "Een keer moest ik duwen, en een andere keer moest ik met vuilniszakken voor mijn hoofd zitten", vertelt een van de jongste Van Gaaltjes.

Net als vorig jaar is de parade van de Brabantsedag te volgen op de kanalen van Omroep Brabant. Dat kan zondagmiddag 25 augustus vanaf half twee via Omroep Brabant televisie en via de website van Omroep Brabant.