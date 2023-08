Vriendenkring De Rijten wint Brabantsedag met 'Het ontstaan van alles'

Vriendenkring De Rijten heeft de Brabantsedag 2023 gewonnen, zo laat de organisatie zondagavond weten. De bouwgroep won in het algemeen klassement met 'Het ontstaan van alles'. De bouwgroep won ook de persprijs.

De wagen draaide om priester én wetenschapper Georges Lemaître. Hij is de grondlegger van de oerknaltheorie. Alles wat ooit is ontstaan, moet volgens Lemaître gekomen zijn uit een oeratoom. Een klein deel dat het begin is van alles. Of ligt het ontstaan van alles toch bij God?

Op de wagen zag je een priester met daaromheen een soort oerknal. Vanuit zijn brein, explodeert alles. Het publiek kwam ogen tekort om het spektakel te aanschouwen. De Rijten won ook vorig jaar het algemeen klassement.

Top drie algemeen klassement

Vriendenkring De Rijten met 'Het ontstaan van alles'.

Vriendenkring Haisjô met 'Eureka? We walsen alles plat'.

De Lambrekvrienden met 'Budel valt voor Oom Gips'.

De eerste plek van de publieksprijs ging dit jaar naar 'Ge Wit ’T Oit Noit Nie' met 'De verheldering onder water', over de uitvinding van de onderwatercamera.

Briljante uitvinders

De Brabantsedag Heeze gaat over het verleden van het Hertogdom Brabant, inclusief het Belgische deel. Dit jaar draaide alles om het thema ‘Eureka!’, oftewel: 'Ik heb 't!'. Een spreuk die verwijst naar briljante uitvinders en baanbrekende uitvindingen.

De zestien wagenbouwersgroepen maakten een totaaltheater rondom een uitvinding van een Brabander of een ontdekking in Brabant. Dit jaar mocht een onderwerp gekozen worden tot en met 1973. Eerder werd altijd geput uit de periode (1183-1795) van het Hertogdom Brabant.

Ruim 40.000 mensen genoten zondagmiddag van de spectaculaire theatrale stoet in Heeze. Huizenhoge wagens trokken door het centrum. De regen bij de start kon het publiek en de deelnemers niet deren.

Bekijk hier de samenvatting met hoogtepunten van de Brabantsedag 2023.