112-nieuws: gewonde na botsing Helmond • auto gaat in vlammen op

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

12.19 verdachten van motorendiefstal aangehouden Verdachte van een motorendiefstal bij een motorzaak zijn afgelopen nacht aangehouden door agenten van politieteam Dongemond en flexteam De Baronie. Zij zagen aan het begin van de nacht een voertuig in beeld en vermoedden dar daar de gestolen motoren weleens in zouden kunnen staan. Toen ze de inzittenden wilden controleren, ging een van hen er meteen vandoor en verdween. Maar niet voor lang. Politiehond Jake slaagde erin de verdachte achter de bosjes terug te vinden. In het voertuig werden inderdaad de gestolen motoren ontdekt, waarop ook de overige inzittenden aangehouden.

11.38 Lange file na botsing Op de Rijksweg in Dorst is vanochtend een bestelbusje achterop een auto gebotst. Beide voertuigen raakten licht beschadigd. De bestuurders zijn nagekeken in de ambulance en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een lange file op de weg. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgevoerd. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

11.15 Jongen rijdt zonder rijbewijs De politie heeft in Tilburg een jongen betrapt die al voor de derde keer zonder rijbewijs in de auto van zijn moeder stapte. Op Instagram deelt de politie een filmpje waarin de jongen wordt aangesproken op zijn gedrag. "Ik verveelde me en ging een rondje rijden", verklaart de bestuurder. Op de vraag waarom hij dat doet zonder rijbewijs, zegt hij: "Dat vind ik leuk". Omdat hij niet van zijn fouten leert, is de auto in beslag genomen. De jongen heeft ook een bekeuring gekregen. "Ik denk dat ik heel boos mag zijn", zegt de moeder van de jongen nog tegen de politie. Wachten op privacy instellingen...

10.09 Auto gaat in vlammen op Toen een automobilist vanochtend over de Hoofdkorfweg in Waalwijk reed, kwam er plotseling rook onder zijn dashboard vandaan. Hij zette snel te auto stil. Niet lang daarna vloog het voertuig in brand. De bestuurder heeft nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen, maar dat mocht niet baten. Ook de brandweer kon de auto niet meer redden. Het voertuig ging in vlammen op. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

08.57 Gewonde na botsing in Helmond Twee busjes zijn vanochtend tegen elkaar gebotst op de kruising van de Europaweg (N270) met de Neervoortse Dreef in Helmond. De chauffeur van een van de busjes raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere chauffeur bleef ongedeerd. Verkeer wordt omgeleid. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Op het kruispunt staan verkeerslichten. Het vermoeden is daarom dat een van de busjes door rood is gereden. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision.

08.17 Verbindingsweg A58 dicht De verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting Antwerpen is dicht. Dat komt dor een ongeluk. Op de weg staat zo'n zeven kilometer file, wat leidt tot ruim een half uur vertraging. Rond kwart voor negen wordt de weg weer vrijgegeven. Hier lees je meer.

06.43 Lange file op A2 Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht kwam vanochtend vanaf Empel in een kilometerslange file terecht. Die werd veroorzaakt door een aanhanger die bij de Martinus Nijhoffbrug midden op de weg stond. Daar werden twee rijbanen afgekruist. Kort na zeven uur werden deze rijstroken weer vrijgegeven. Foto: Instagram wijkagenten Maasdriel

06.06 Explosie en brand verwoesten restaurant Restaurant en viswinkel Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk in Breda is afgelopen nacht verwoest. Wijkbewoners hoorden rond halfvijf een zeer harde knal. Vervolgens zagen ze dat er brand woedde. Lees hier meer. De schade aan het restaurant is groot (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Foto: Perry Roovers/SQ Vision

03.43 Steen tegen voordeur De politie Helmond heeft afgelopen nacht iemand aangehouden na het vernielen van een voordeur van een huis. De verdachte zou daar een steen tegenaan hebben gegooid. Agenten vonden de verdachte een paar straten verderop. Foot: Instagram politie Helmond

02.36 Man vermist De politie is op zoek naar een vermiste 78-jarige man in de omgeving van Oirschot en Boxtel. Hij heeft grijs haar en een snor. De man droeg op het moment van zijn verdwijning een geruite blouse met korte mouwen en een spijkerbroek. Hij vertrok op zijn zwartwitte elektrische fiets met twee zwarte fietstassen maar werd daarna niet meer gezien. Foto: Instagram politie Eindhoven

00.46 Slaper op toilet De politie Meierijstad werd gisteravond ingeschakeld omdat iemand aan het slapen was op een openbaar toilet. Een agent heeft de slaper weggestuurd. Foto: Instagram politie digitaal Meierij