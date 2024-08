112-nieuws: gewonde na botsing Helmond • flinke file op A58

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08.57 Gewonde na botsing in Helmond Twee busjes zijn vanochtend tegen elkaar gebotst op de kruising van de Europaweg (N270) met de Neervoortse Dreef in Helmond. De chauffeur van een van de busjes raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere chauffeur bleef ongedeerd. Verkeer wordt omgeleid. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Op het kruispunt staan verkeerslichten. Het vermoeden is daarom dat een van de busjes door rood is gereden. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision.

08.17 Verbindingsweg A58 dicht De verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting Antwerpen is dicht. Dat komt dor een ongeluk. Op de weg staat zo'n zeven kilometer file, wat leidt tot ruim een half uur vertraging. Rond kwart voor negen wordt de weg weer vrijgegeven. Hier lees je meer.

06.43 Lange file op A2 Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht kwam vanochtend vanaf Empel in een kilometerslange file terecht. Die werd veroorzaakt door een aanhanger die bij de Martinus Nijhoffbrug midden op de weg stond. Daar werden twee rijbanen afgekruist. Kort na zeven uur werden deze rijstroken weer vrijgegeven. Foto: Instagram wijkagenten Maasdriel

06.06 Explosie en brand verwoesten restaurant Restaurant en viswinkel Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk in Breda is afgelopen nacht verwoest. Wijkbewoners hoorden rond halfvijf een zeer harde knal. Vervolgens zagen ze dat er brand woedde. Lees hier meer. De schade aan het restaurant is groot (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Foto: Perry Roovers/SQ Vision

03.43 Steen tegen voordeur De politie Helmond heeft afgelopen nacht iemand aangehouden na het vernielen van een voordeur van een huis. De verdachte zou daar een steen tegenaan hebben gegooid. Agenten vonden de verdachte een paar straten verderop. Foot: Instagram politie Helmond

02.36 Man vermist De politie is op zoek naar een vermiste 78-jarige man in de omgeving van Oirschot en Boxtel. Hij heeft grijs haar en een snor. De man droeg op het moment van zijn verdwijning een geruite blouse met korte mouwen en een spijkerbroek. Hij vertrok op zijn zwartwitte elektrische fiets met twee zwarte fietstassen maar werd daarna niet meer gezien. Foto: Instagram politie Eindhoven

00.46 Slaper op toilet De politie Meierijstad werd gisteravond ingeschakeld omdat iemand aan het slapen was op een openbaar toilet. Een agent heeft de slaper weggestuurd. Foto: Instagram politie digitaal Meierij