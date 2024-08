Explosie en brand verwoesten restaurant, bewoners appartementen geëvacueerd

Restaurant en viswinkel Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk in Breda is dinsdagnacht verwoest. Wijkbewoners hoorden rond halfvijf een zeer harde knal. Vervolgens zagen ze dat er brand woedde.

De brandweer heeft het vuur geblust. Hierbij werden meerdere voertuigen ingezet. Er was naast de brandweer ook veel politie aanwezig.

Grote ravage

Heel de gevel van de zaak is kapot. De luifel is gesneuveld en ook binnen is er sprake van een grote ravage.