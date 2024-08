Mohamed ontdaan na verwoesting viszaak: 'Stond te trillen op mijn benen'

Mohamed Bittich, de eigenaar van de verwoeste viszaak Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk in Breda denkt dat er dinsdagnacht iets binnen zijn zaak is ontploft en dat er dus geen sprake is van een aanslag. Op camerabeelden is volgens hem namelijk niets opvallends te zien.

De brand in de viszaak werd rond halfvijf ontdekt. Wijkbewoners werden wakker van een zeer harde knal. Vervolgens zagen ze dat er brand woedde. Daarop werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Mohamed werd dinsdagnacht ruw gewekt door de politie. "Een agent stond te bonzen op mijn deur. 'Je zaak staat in de fik', zei hij. Ik kreeg trillende benen, kon wel door de grond zakken." Hij denkt dat er zeker voor een ton aan schade is ontstaan.

"Binnen een paar seconden stond de gevel in lichterlaaie."

Overbuurman Bob werd wakker van de ontploffing. Daarna hoorde hij meteen gerinkel. Reden voor hem om direct 112 te bellen. "Toen ik uit raam keek, zag ik het vuur oplaaien en binnen een paar seconden stond de gevel in lichterlaaie." Bewoners van appartementen boven en achter de zaak werden uit veiligheidsoverwegingen uit hun huis gehaald.

De omgeving van de zaak in Breda is afgezet (foto: Eva de Schipper).

Woensdagochtend, bij daglicht, is de schade bij Het Goudvisje goed te zien. De gevel is verwoest en ook binnen is sprake van een grote ravage.

"Blij dat de buren gespaard zijn gebleven."