Onder deze ruïne liggen mogelijk geheime gangen, tijd voor onderzoek

Het is misschien wel het grootste mysterie van Oosterhout. Ligt er onder de stad een kilometerslang én eeuwenoud gangenstelsel verborgen? Oosterhouter Frans Engels breekt er al jaren zijn hoofd over. Bodemonderzoek zou nu zomaar eens nieuwe aanwijzingen kunnen opleveren.

Frans Engels raakt niet uitgesproken over het middeleeuwse Kasteel Strijen in Oosterhout, waarvan nu alleen de toren nog deels overeind staat. De ondergrondse vluchtroutes fascineren hem. Die zouden in de roemruchte periode van Willem van Duivenvoorde zijn aangelegd om vanaf de burcht naar veilige oorden te komen.

Zoals naar Fort Lunet in Raamsdonksveer en naar Geertruidenberg. Daar zou eind 1393 gebruik van zijn gemaakt, toen het kasteel belegerd werd door 2000 soldaten en deels in brand was gestoken. Al zijn er ook theorieën dat de overlevenden over land of via de haven van Oosterhout gevlucht zijn, waarna het kasteel de volgende dag verlaten werd aangetroffen.

Volgens de overleveringen zouden er eeuwen later ook nog tunnels zijn gegraven naar de Sint-Jansbasiliek op de Markt, het Slotje Brakestein – waar Lodewijk Napoleon een tijd verbleef – en naar de nonnen in het Sint Catharinadal. “Op enkele dichtgegooide kelders na, is archeologisch bewijs nog altijd niet gevonden", vertelt Frans.

Het kasteel is nu een markante ruïne waarbij de zogenoemde Slotbosse Toren nog boven de bomen uitsteekt. “Maar ooit was dit een van de grootste burchten van Nederland. Denk aan het formaat van Slot Loevestein of het Muiderslot”, legt Frans uit. Met Stichting De Verweesde Toren wil hij het kasteel uit de vergetelheid halen en in de schijnwerpers zetten. De Oosterhouters erover laten leren. “De Slotbosse Toren is ‘verweesd’ van Kasteel Strijen, maar ook van de maatschappij.”