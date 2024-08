Dolfijndieven brengen buit terug: 'Sorry, we waren baldadig'

Draaimolenexploitant Geert Eeringa ontdekte maandag dat dieven 's nachts in Oss een dolfijn van zijn honderd jaar oude kermisattractie hadden meegenomen. Kapot was hij ervan. Maar nu kan hij weer opgelucht ademhalen. De dieven voelden zich schuldig en hebben de dolfijn weer teruggebracht, inclusief een excuusbriefje. "Ik ben zo blij als een kind."

De kermisondernemer uit Drenthe reist het hele land af met zijn kinderattractie. Ook op de Heuvel in Oss genieten kinderen ervan. Maar zondagnacht werd een van de drie blauwwitte beelden gestolen. "Ik ben heel boos en treurig", zei hij erover. Hij verwachtte dat het zo'n 700 tot 800 euro zou kosten om de speciaal gemaakte dolfijnen te vervangen. Geert hoopte daarom dat de dief of dieven het beeldje terug zouden komen brengen. "Ik hoop dat het baldadigheid was en dat ze hem terugbrengen", gaf hij aan. LEES OOK: Dief steelt dolfijn van draaimolen: 'Hopelijk brengt lolbroek hem terug' Zijn gebeden zijn verhoord, zo bleek woensdagochtend. Als de vrouw van Geert de attractie schoon gaat maken, ziet ze de dolfijn liggen, verpakt in plastic tassen. "Mijn vrouw belde me en zei: 'luister, hij is terug!'", vertelt Geert vrolijk. "Dat meen je niet, zei ik. En Ik ben meteen hierheen gereden en warempel: hij is echt terug."

"Ik vergeef jullie, maar foei!"

Geert kan zijn geluk niet op. "Hij is onbeschadigd. Ik ben zo blij." De dieven lijken zich enorm schuldig te voelen, want er zat ook een doos chocolaatjes en een excuusbriefje in het pakketje. 'Excuses, we waren baldadig', staat er op het briefje.

Het excuusbriefje dat bij de dolfijn zat (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Op de doos lekkernijen staat ook nog in grote letters 'Sorry'. "Nou ja, heel mooi", zegt Geert als hij het briefje voorleest. Wie de dolfijn had meegenomen, is niet duidelijk. Maar dat is voor Geert ook niet meer belangrijk. Nu zijn draaimolen weer compleet is, trekt hij zijn aangifte in. Geert heeft wel nog een boodschap voor de dieven. "Ik vergeef jullie. Maar volgende keer niet meer doen he, foei!", zegt de exploitant met een gigantische glimlach op zijn gezicht.