Oprichters biercantus na 30 jaar terug: 'Kippenvel'

Apetrots staan ze na 30 jaar te kijken naar zingende, drinkende studenten op de biercantus in Tilburg. De oprichters Cécile, Marco, Annemarie en Dirk hadden dertig jaar geleden niet durven dromen dat het feest in de introductieweek van de studenten zo'n groot succes zou worden. "We hebben kippenvel tot in onze bilnaad."

De biercantus betekent urenlang meeblèren met bekende nummers die door een liveband worden gespeeld, maar er wordt ook heel veel bier gedronken. Het evenement blijkt min of meer uit nood geboren.

"We hadden een nog een dag over in het programma van de introweek en we wisten niet zo goed wat we moesten doen", vertelt Annemarie terwijl ze met een biertje in haar hand staat tussen de lallende studenten. "En toen hebben we de cantus bedacht."

Voor de initiatiefnemers was het een spannende tijd in 1994, herinnert Cecile zich nog goed. "We dachten: 'we gaan het gewoon proberen'. Maar we deden het wel met knikkende knieën!"