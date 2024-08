Omwonenden vinden festivals prima, maar ergeren zich aan geluidsoverlast

Trillende bastonen van een hardstylefestival. Ze zijn kilometers verderop te horen en zorgen voor overlast bij mensen die in de buurt van de Beekse Bergen wonen. Dit weekend vond daar Decibel Outdoor plaats. Voor inwoners hoeven de feesten echt niet weg, maar mag het wel wat zachter.

Roelofsen: "Ik noem het boemboem-geluiden. Die zijn extra hinderlijk. Als er veel wind staat, krijg je dat op grote afstand mee. Ook de temperatuur is een factor." Wie zijn deuren en ramen dicht heeft, hoort alsnog de trillingen van een hardstylefestival. "En dat zorgt voor een ongemakkelijk gevoel." Volgens hem is het 'relatief makkelijk' voor festivals om het basniveau terug te draaien. "Dat kan met computers." De overlast neemt volgens de geluidsexpert dan flink af. "En de bezoeker merkt er niks van."

Wat Verstappen het meest dwars zit, is dat de gemeente niet aan een oplossing wil werken. "Dus het verzet wordt groter." Om de proef op de som te nemen, kwam de Stichting Geluidshinder afgelopen weekend op bezoek. Toen Decibel Outdoor werd gehouden in Hilvarenbeek.

"Meerdere mensen hielden een emotioneel pleidooi over wat dat met hen doet." Verstappen zag hoe het ook een vertegenwoordigster van festival Best Kept Secret raakte. "Het deed haar wat. Maar de mevrouw van Awakenings zat alleen maar 'nee' te knikken. De muziek zachter zetten kan volgens haar niet zonder af te doen aan de beleving."

In totaal kwamen er tijdens Awakenings 329 klachten en meldingen over het geluid binnen. Bij Best Kept Secret, waar niet alleen dj's maar ook bands optreden, waren dit er veel minder: namelijk 21. Verstappen vindt dat de gemeente zich juridisch zit in te dekken. "Omdat er in de vergunning niks over die bastonen staat, kunnen wij er ook niet op controleren. Terwijl dat geluid heel heftig kan zijn. Ik merk bij de gemeente geen houding van 'we lossen dit samen op'."

Helemaal geen geluidshinder is niet mogelijk bij grote festivals. "Maar dat hoeft ook niet", zegt expert Roelofsen. De hoeveelheid decibel kan volgens hem wel minder. Sowieso bescherm je daarmee ook het gehoor van de feestgangers, weet Verstappen: "Dagenlang twaalf uur per dag basgedreun, waartegen je je niet kan beschermen, is te veel."

De expert roept gemeentes op goed te communiceren. "Waarom moet bijvoorbeeld een technofeest tot een uur 's nachts doorgaan als de volgende dag een werkdag is?" Ook wijst hij op wat Vlaanderen heeft gedaan. "Die hebben wetgeving voor feestjes met luide muziek. Hier wil de landelijke politiek er niet aan. In elke gemeente geldt wat anders. Dat is ook voor festivals ingewikkeld."