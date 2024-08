De bakker is hardrijders in het dorp beu: 'Rij niet zo hard verdomme'

Hij ergert zich al jarenlang aan hardrijders die dwars door Liempde scheuren. Vooral 's ochtends en 's avonds als er veel woon-werkverkeer is. Dan is het volgens bakker Jos van Eijndhoven verschrikkelijk. Tijd voor actie, dacht hij tijdens zijn vakantie. Het resultaat is een groot spandoek aan de muziekkiosk tegenover zijn bakkerij in de Barrierstraat. De tekst daarop laat aan duidelijkheid niets te wensen over: "Rij niet zo hard verdomme!"

Bakker Jos is klaar met al die hardrijders door de straat. "Je hoeft toch niet te wachten totdat er ongelukken gebeuren! Ik heb de indruk dat ze vaak ruim boven de vijftig kilometer per uur zitten, terwijl dertig is toegestaan. Dat is met alle kruisingen hier onverantwoord", zegt hij. En dat maakt hij duidelijk met zijn spandoek. De tekst daarop past bij hem: "Ik houd van duidelijke taal. Het is een vingerwijzing naar de automobilisten, maar ook aan de gemeente. Doe er eens iets aan!" Op een doordeweekse woensdagmiddag lijkt het met het hardrijden nogal mee te vallen. Automobilisten rijden langzaam voorbij en stoppen zelfs beleefd als een voetganger wil oversteken. Het spandoek lijkt waarachtig al effect te hebben: "Ik heb de indruk dat ze nou iets beter opletten", zegt Jos. " Maar het ergste is het woon-werkverkeer en dat begint om half vier. Dan zijn het de busjes met aanhangers en ladders erop en dat gaat met duvels geweld. En ik snap het wel, want die willen naar huis. Maar het is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid."

Ook actie bij de bakkerij (Foto: René van Hoof)

Goedkeurend kijkt Jos naar het passerende verkeer: "Kijk, zelfs die brommer rijdt niet te hard. Dat zegt genoeg. Het kan zo makkelijk anders. Mensen hoeven zich alleen maar een beetje aan te passen, dat is alles." Volgens Jos is het lastig om midden in het dorp drempels te plaatsen, omdat dat vervelend zou zijn voor hulpdiensten als brandweer en de politie. En de politie heeft geen tijd om te controleren, dus doet hij maar een beroep op de mensen zelf.

"Als ik in bed verkeer voorbij hoor razen denk ik: verdomme rij niet zo hard!"

De krachtige tekst voor het spandoek, die bedacht Jos 's nachts in zijn bed: "Als ik in bed verkeer voorbij hoor razen dan denk ik bij mezelf: verdomme rij niet zo hard! Nou ja, dat is zijn eigen leven gaan leiden. En toen dacht ik, een spandoek!". Het spandoek hangt er nog maar net, maar Jos merkt dat er al heel veel over wordt gepraat in het dorp. Dus het maakt wat los bij de mensen. Vanuit andere plaatsen waar bewoners last hebben van hardrijders, zoals Oss, Vught en Den Bosch kwamen al telefoontjes met de vraag waar het spandoek is gemaakt.

"Het gedrag van hardrijders is ongewenst en dat proberen we te voorkomen."