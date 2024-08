Automobilist negeert aanwijzingen verkeersregelaar en schept hem

Een vasthoudende verkeersregelaar in Oosterhout nam zijn passie voor het vak wel heel serieus. Een automobilist gaf geen gehoor aan het verzoek van de regelaar om te stoppen. Het resultaat? De verkeersregelaar lag op de motorkap, terwijl de bestuurder stug doorreed.

De beelden van deze bizarre situatie zijn sinds dinsdag te zien op een video van Dumpert en gaan flink viraal. Inmiddels staat de teller op bijna 80.000 views.

Een kruispunt in Oosterhout is deels afgezet, omdat er aan een tunnelbak wordt gewerkt. Onder andere het asfalt moet worden vervangen. Automobilisten moeten daarom omrijden.

Dat lijkt een kleine moeite, maar een bestuurder van een busje had daar duidelijk geen boodschap aan. De man reed namelijk toch door, waarna een verkeersregelaar hem wilde dwingen te stoppen. De verkeersregelaar duwt tegen de voorkant van het busje, maar de bestuurder blijft gas geven. De verkeersregelaar klimt vervolgens op de motorkap en blijft eraan hangen. Het busje rijdt door, om enkele meters verderop toch te stoppen.

Wat er daarna gebeurt, is niet helemaal duidelijk. De automobilist stapt kort uit en lijkt de confrontatie aan te willen gaan met de verkeersregelaar. Daarna stapt de bestuurder van het busje in en maakt hij rechtsomkeert, richting de weg die hij al die tijd eigenlijk al had moeten nemen. Wat er is gebeurd voordat een omstander het voorval besloot te filmen, is niet bekend.

Een woordvoerder van de gemeente Oosterhout zegt geen contact te hebben met de verkeersregelaar. Verkeersregelaars worden namelijk door een extern bedrijf ingehuurd. De gemeente is slechts de opdrachtgever.

De kans dat zoiets nog een keer gebeurt, lijkt klein. De werkzaamheden aan de tunnelbak worden donderdag afgerond, zegt de woordvoerder van de gemeente Oosterhout.