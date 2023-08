Verkeersregelaar Salim vergeeft de automobilist die hem heeft aangereden

Er speelde zich een lesje vergevingsgezindheid af, dinsdag in de rechtbank van Den Bosch. Een automobilist uit Eindhoven stond terecht voor poging tot doodslag op een verkeersregelaar. Nog voordat de zaak begon, gaven de twee elkaar een bemoedigende schouderklop.

Verkeersregelaar Salim Sert (50) werd vorig jaar mei aangereden door de 28-jarige Tim. Dat gebeurde na afloop van het Eindhovense muziekfestival Bontgenoten. Salim wordt meegesleurd op de motorkap van Tim, nadat die verschillende stoptekens had genegeerd.

Salim hield er onder meer een gebroken voet aan over en hij had maandenlang last van zware hoofdpijn. De verkeersregelaar is sinds kort pas weer aan het werk. Hij kan nog steeds niet lang staan.

Toch koestert Salim al vrij snel geen wrok tegen de bestuurder die hem aanreed. Eerder zei hij al tegen Omroep Brabant dat de automobilist vooral iets moet leren van wat er gebeurd is.