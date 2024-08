Verschillende fietsen in brand gestoken in stalling

In een fietsenstalling op het Stationsplein in Boxtel zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere fietsen in brand gestoken. De brandweer werd ingeseind vanwege één brandende fiets, maar bij aankomst bleken het er meer te zijn.

Verschillende brandjes waren al uit zichzelf gedoofd. De fietsen die vlam hadden gevat, stonden verspreid over de fietsenstalling. De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera gecontroleerd of er nog brandhaarden waren in de fietsenstalling. Deze zijn uiteindelijk geblust. Uiteindelijk is ook de politie erbij gehaald, omdat er sprake is van brandstichting. Van de dader ontbrak vannacht nog ieder spoor.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

Foto: SQ Vision / Sander van Gils

Foto: Sander van Gils / SQ Vision