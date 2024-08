Inbraak bij caravans kermisexploitanten: 'Ik heb er slecht van geslapen'

Ze hebben een slechte nacht achter de rug, de kermisexploitanten op het Gildeterrein aan de Engelseweg in Overloon. Woensdag werd bij drie caravans ingebroken en dat is ze niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik ben dankbaar dat de urn en de rouwkaart van mijn vader er in elk geval nog zijn”, zegt Chantal Westerveld, een van de getroffen exploitanten.

Chantal komt uit Heemstede en staat met een schuifspel op de kermis. In al die jaren dat ze op de kermis staat, is dit haar nog nooit overkomen. De drie getroffen exploitanten staan samen op het veldje aan het Gildeterrein.

“Ze hebben gewoon een raampje geforceerd van de caravan en zijn zo binnengekomen. Ik heb er afgelopen nacht toch slecht van geslapen” zegt ze. Bij haar is de hele boel overhoop gehaald en de dieven hebben contant geld en een Louis Vuitton-tas gestolen.

De inbraak gebeurde tussen half twee en half zes woensdagmiddag. Omdat de exploitanten aan het werk waren op de kermis, was het terrein verlaten. De inbrekers konden daarom ongestoord hun gang gaan. Wat er bij de andere exploitanten is gestolen, is niet duidelijk.

Verdachte auto en mannen met vuilniszakken

De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben die mogelijk helpen bij het onderzoek. Zo zou er een verdachte auto zijn gezien met mannen die met vuilniszakken aan het sjouwen waren. Ook zouden de dieven gebruikgemaakt hebben van een apparaatje waardoor de bewakingscamera's en ring-deurbellen werden uitgeschakeld. De politie kan hier nog niets over zeggen. “Het onderzoek loopt nog”, aldus een woordvoerder.

Naar sporen zoeken in de caravan van Chantal heeft in ieder geval geen zin meer, want na de inbraak heeft ze schoongemaakt met een ontsmettingsmiddel en ook het bed verschoond. “Ik vind het heel smerig dat er mensen in mijn caravan zijn geweest.”