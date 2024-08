Voorjaarsvakantie of niet: vrij met carnaval regelen we zelf wel

Even dachten we dat Den Haag ons glad was vergeten. Want waarom wordt de voorjaarsvakantie een week eerder gepland dan ons Brabantse volksfeest? Maar ook al slaat ons hoofd op hol als het over carnaval gaat, de vakantieplanning van scholen heeft met meer factoren te maken dan alleen ons feest der zotten. En bovendien, Brabant regelt wel dat het goedkomt.

Officieel is de voorjaarsvakantie voor het zuiden van 22 februari tot en met 2 maart 2025. Carnaval is op 2, 3 en 4 maart. Edwin Broems, secretaris van de Brabantse Carnaval Federatie noemde de situatie 'bijzonder'. “We proberen in Den Haag aandacht te vragen voor dit probleem. Carnaval is een stukje cultuur en dat moet worden behouden." Jacco Neleman, woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), beaamt dat en noemt carnaval ‘een groot goed en absoluut immaterieel erfgoed’. Volgens hem wordt wel rekening gehouden met carnaval. "Bij het plannen van de vakanties wordt met veel rekening gehouden, waaronder de data van carnaval, maar ook landelijke feestdagen en examens. Maar we willen wel benadrukken dat het onderwijskundige belang altijd vooropstaat." De data voor de kerstvakantie, meivakantie en de zomervakantie worden door het ministerie vastgelegd. Daar moeten scholen zich aan houden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie gelden adviesdata, net als voor een extra week meivakantie.

Neleman: “Scholen zijn helemaal vrij om van de adviesdata af te wijken. Dat kan zonder toestemming van OCW, alleen moet de medezeggenschapsraad van de school het er wel mee eens zijn." Het ministerie houdt ook rekening met de wens van scholen om zeven tot acht weken les te geven en daarna een week vakantie te hebben. Als je wél rekening houdt met carnaval zitten er acht schoolweken tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie. Dus wat ons carnavalsvierders betreft zou dat juist perfect passen. Maar dat is niet het enige waar naar gekeken wordt, legt Nelemans uit. Ook de meivakantie en het eindexamen moet passen. De adviesweek van de meivakantie valt dit jaar vroeg (19 april), zodat Pasen erin valt. Daardoor blijven er tussen 'onze' carnavalsvakantie en de meivakantie maar zes schoolweken over. En op 9 mei moeten de eindexamens weer beginnen. Het is een puzzel dus. Maar het Brabants Overleg Vakantieplanning weet er wel raad mee. Zij stelt jaarlijks een advies op voor vakantieplanning van Brabantse scholen. Zo'n 25 directeuren van het basis- en voortgezet onderwijs stemmen schoolvakanties samen af. De datum van de voorjaarsvakantie is daar altijd een kort agendapunt, stelt voorzitter Juliën Koog. “Als de voorjaarsvakantie niet samen valt met carnaval, dan is het eerste wat we doen: afwijken. Daar zijn we binnen tien seconden uit. Er wordt gewoon carnaval gevierd.”

