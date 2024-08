Piet is 84 en binnenkort gaat hij weer naar Oekraïne: voor de kinderen

Hij is bijna 85, maar hij blijft doorgaan. Piet Spijkers uit Tilburg zet zich tweeënhalf jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne nog altijd onvermoeibaar in voor de kinderen daar. Komende maand gaat hij er opnieuw heen, maar hij heeft het er steeds moeilijker mee. “Er zal een hoop ellende op ons af komen, maar ik kan niet alles.”

Met zijn Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne helpt Piet al bijna dertig jaar lang kinderen in Oekraïne. Zo bouwde hij er onder meer een weeshuis en een doveninstituut. Sinds er oorlog in het land is, reist hij met vrachtwagens vol met hulpgoederen Oekraïne. Het geld dat daarvoor nodig is, haalt hij in Nederland op. Dit jaar al 160.000 euro. Piet laat foto’s zien van een school in Odessa die totaal werd verwoest door de Russen. Op een foto ernaast is een splinternieuw klaslokaal te zien. “We hebben het weer helemaal opgebouwd. Dus in september kunnen de kinderen weer naar school”, vertelt Piet met een glimlach. “Ondanks alle ellende die er is, zie je ook de wederopbouw. Dat is waar ik me aan vasthoud.”

De school in Odessa is dankzij de stichting weer als vanouds (Foto: Omroep Brabant).

Hij zet zich zo graag in voor de kinderen in het land, omdat zij de toekomst zijn. “Maar die hebben natuurlijk allemaal een trauma”, zegt de Tilburger terwijl de tranen over zijn wangen rollen. “Triest, als je ziet hoeveel kinderen daar met amputaties zitten. Zijn ze niet door het oorlogsgeweld slachtoffer geworden, dan wel door de mijnen die overal gedumpt zijn.” De organisatie zamelt daarom ook geld in voor protheses. Maar als Piet daarover vertelt, wordt hij weer emotioneel. “Daarmee gaan we een traject aan voor een hele lange tijd. Want die protheses moeten steeds aangepast worden en zijn zo duur. Als je eraan begint heb je de verplichting om het af te maken. Maar hoeveel jaar heb ik nog?”, vraagt hij zich snikkend af.

“Mensen zijn oorlogsmoe. Ze hebben het allemaal te druk."