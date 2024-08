Maurice breit 9000 lapjes aan elkaar tot één groot hart: ‘Duurde vijf jaar'

"I have a dream", zei Martin Luther King ooit. Kunstenaar Maurice Spapens uit Breda heeft een vergelijkbare droom, want hij wil wereldvrede. Om zijn droom kracht bij te zetten heeft Spapens een enorm kleed gemaakt in de vorm van een hart en klaar is hij nog niet. “Ik ga door tot we wereldvrede hebben”, stelt Maurice.

Terwijl hij in de zon op het enorme hart ligt, duwt Maurice de laatste tentharing in de grond om het kleed op zijn plek te houden, omdat het zo hard waait. “300 haringen zitten erin”, vertelt hij trots. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat hij echt even rustig naar de enorme lap stof kan kijken. “Dit is waar ik al die jaren aan gewerkt heb. Het ligt wel lekker”, zegt hij. “Het is warm, zacht en overal om me heen zie ik kleuren. Echt heel vet.”

Foto: Noël van Hooft.

Vijf jaar lang was hij er mee bezig. maar niet in z'n eentje. Duizenden mensen werkten aan het gigaproject mee. Elke week organiseerde de Bredanaar breibijeenkomsten, waar jong en oud, van rijk tot arm op af kwamen. “Ik heb iedereen gevraagd een stukje te breien van ongeveer een A4’tje van 20 bij 30 centimeter”, vertelt Maurice. “Dat heb ik verwerkt en nu liggen hier 9000 lapjes van bij elkaar 600 vierkante meter.” Genoeg om de middencirkel van een voetbalveld grotendeels te vullen.

“Heel veel liefde."