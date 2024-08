Corné's vrouw koos voor zelfmoord, omdat euthanasie niet mocht

Voor euthanasie kwam Mariska uit Veghel niet in aanmerking. Haar ernstige tinnitus was volgens de huisarts niet uitzichtloos genoeg. Ze besloot dat ze het dan maar zelf moest doen. Op 29 april dit jaar overleed ze op 61-jarige leeftijd. Haar man en zij hadden graag gezien dat het anders was gelopen. "Ik vind het een enorm dappere daad van haar, maar het had zo niet gehoeven", vertelt Corné van Bakel over zijn vrouw.

Ruim twee jaar lang had Mariska last van tinnitus: ernstig oorsuizen. Het begon als een fluitend geluid in haar oor na een verkeersongeval, maar het werd steeds erger. "Ze wilde niet dood, maar ze kon niet meer leven", vertelt Corné. "De laatste periode voor haar overlijden klonk het voor haar alsof er een straaljager in haar hoofd zat." Ieder dag kroop Mariska huilend tegen Corné aan. "Wanhopig, als een klein meisje." Ze probeerde allerlei behandelingen, maar niets hielp. Toch was ze volgens de huisarts nog niet uitbehandeld. Voor euthanasie kreeg ze daarom geen toestemming.

"Als ik er bij was geweest, liep ik het risico op een gevangenisstraf."

Op 29 april pleegde Mariska zelfmoord, zonder haar geliefde Corné. "Dat kon niet anders. Als ik er bij was geweest, liep ik het risico op een gevangenisstraf." Dus zeiden de twee nog een laatste keer wat ze elkaar wilden zeggen. Daarna verliet Corné het huis. Toen hij een uur later terugkwam, lag Mariska in een stoel. Hij belde de huisarts om het overlijden te melden. Daarop gebeurde iets wat hij totaal niet verwachtte: de politie kwam om Mariska te reanimeren. "Een video waarin Mariska vertelde dat ze dat niet wilde, maakte geen verschil. Het was protocol."

"Het had zoveel waardiger kunnen zijn."

Uiteindelijk werd alsnog vastgesteld dat Mariska daadwerkelijk was overleden. "Maar het had zoveel waardiger kunnen zijn. Nu was ze bang en eenzaam voor haar dood", blikt Corné terug. "Ze is een voorbeeld van hoe slecht dit in Nederland geregeld is." De huisarts kan en mag geen inhoudelijke reactie geven in verband met het beroepsgeheim. Dit geldt ook als iemand overlijdt.

De Nederlandse euthanasiewet Euthanasie is in Nederland bij wet geregeld. Er moet worden voldaan aan een aantal zorgvuldigheidseisen. Zo moet iemand er vrijwillig om vragen en er goed over hebben nagedacht. Een onafhankelijke arts moet meekijken en er moet vaststaan dat er geen redelijke andere oplossingen zijn. Daarnaast moet de arts ervan overtuigd zijn dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Volgens deskundigen is euthanasie in geval van tinnitus niet onmogelijk, maar is het wel complex. De achterliggende oorzaak van het oorsuizen is lastig te achterhalen. Dat is nodig om de medische grondslag voor euthanasie vast te stellen, en om een behandelplan te kunnen opstellen. Zo’n plan moet er zijn om te kunnen vaststellen of al het redelijke is gedaan en of het lijden uitzichtloos is. Over verruiming van de wetgeving rond vrijwillig levenseinde wordt heel verschillend gedacht. Sommige deskundigen hechten sterk aan de rol en het oordeel van een arts. Anderen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde pleiten juist voor verruiming. Naast de euthanasiewet willen zij een wet die het mensen mogelijk maakt om zelf hun dood te regisseren, ook als ze niet aantoonbaar ziek zijn.