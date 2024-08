Vrouw en drie mannen opgepakt in groot drugsonderzoek

De politie heeft in een groot drugsonderzoek drie mannen uit Geldrop, Eindhoven en Asten en een vrouw uit Asten opgepakt. De vier hielden zich volgens de politie bezig met de handel in en de productie van synthetische drugs. De verdachten zijn tussen de 33 en 42 jaar.

Het viertal is opgepakt in Asten en Eindhoven. In het onderzoek zijn ook geld, sieraden en horloges in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op meerdere huizen.

Wat de precieze rollen van de vier in de zaak zijn, wordt nog verder onderzocht. De politie wil niet meer kwijt.

Gekraakte berichtendiensten

De politie kwam het viertal op het spoor via de gekraakte berichtendiensten Sky ECC en Anom. "Daarop volgde een onderzoek naar de verdachten dat leidde tot hun aanhouding", laat de politie vrijdag weten.

Sky ECC en Anom zijn telefoondiensten waarmee criminelen anoniem berichten naar elkaar dachten te sturen. In de praktijk waren de apps gehackt door internationale inlichtingendiensten, die daardoor inzicht hadden in de berichten.